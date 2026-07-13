Algérie: Relogement des deux familles sinistrées dans de nouveaux logements

Oran — Les deux familles touchées par l'incendie qui s'est déclaré au niveau de compteurs électriques, suivi d'une explosion dans la nuit de samedi à dimanche à Oued Tlelat, ont été relogées, dimanche soir à Oran, dans de nouveaux logements situés dans la même commune, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Selon la même source, le wali d'Oran, Brahim Ouchène, a supervisé le relogement des deux familles sinistrées en moins de 24 heures après la survenue de l'incident. Deux logements décents leur ont été attribués dans le quartier des 2.000 logements publics locatifs (LPL) à Oued Tlelat.

Pour rappel, l'incendie s'est déclaré au niveau des compteurs électriques situés au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation composé d'un rez-de-chaussée et de neuf étages, dans le quartier des 3.100 logements à Oued Tlelat.

Il a été suivi d'une explosion au deuxième étage, provoquant l'effondrement des murs extérieurs de deux appartements de l'immeuble.

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L'incident a fait 23 blessés, dont six agents de la Protection civile. Les victimes ont reçu les premiers soins sur place avant d'être évacuées vers les établissements hospitaliers d'Oued Tlelat, l'hôpital 1er Novembre 1954 d'Es Senia, l'hôpital des grands brûlés, ainsi que le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Docteur Benzerdjeb pour y recevoir les soins nécessaires.

A noter que la plupart des blessés ont quitté les hôpitaux dimanche.