Tunisie: Grombalia - Une fillette de 8 ans tuée accidentellement par un tir de sa soeur

Une fillette âgée de huit ans est décédée après avoir été atteinte par un tir accidentel de fusil de chasse à l'intérieur du domicile familial, situé dans la localité de Nianou, relevant de la délégation de Grombalia (gouvernorat de Nabeul).

Selon les premiers éléments de l'enquête, le coup de feu aurait été tiré accidentellement par la soeur de la victime, âgée de 12 ans.

Des sources locales citées par jawhara fm indiquent que l'arme appartenait au père des deux enfants, employé comme agent de gardiennage dans une exploitation agricole où réside la famille.

Les unités sécuritaires et les autorités judiciaires compétentes ont ouvert une enquête afin d'établir les circonstances exactes de ce drame et de déterminer les responsabilités éventuelles.

Dans le cadre de l'enquête, le ministère public a ordonné le placement en garde à vue du père des deux fillettes, dans l'attente de l'achèvement des investigations et de la suite des procédures judiciaires.