Sénégal: Manifestation à Dakar pour demander des mesures urgentes contre les féminicides

Des femmes et jeunes filles ont manifesté ce dimanche après-midi à Dakar pour alerter sur les cas de féminicides au Sénégal. En l'espace de 24 heures cette semaine, les 9 et 10 juillet, une jeune femme et une enfant de 2 ans ont été tuées, s'ajoutant à 7 autres meurtres de femmes depuis le début de l'année 2026.

Pas plus de 20 femmes, mais une manifestation qui n'est pas passée inaperçue. Des féministes se sont bruyamment exprimées ce dimanche après-midi pour dire stop au féminicide. Avec des slogans comme « Le silence, ça suffit », ou encore « La mort ne vous appartient pas ! », Aminata Libain Mbengue et ses camarades interpellent l'État du Sénégal.

« Même le président de la république lors de son discours du 31 décembre, a formellement dit qu'il allait prendre des mesures pour endiguer les féminicides. Mais jusqu'à présent, on attend toujours. On voudrait savoir combien de femmes, combien de filles devront mourir encore pour que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités. »

Un appel à une réaction du gouvernement

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La militante féministe porte-parole des manifestantes dénonce le mutisme des autorités sur un fléau banalisé et traité comme un simple fait divers dans la presse. « On ne peut pas avoir un bébé de deux ans qui a été violé et tué par trois hommes, sans avoir un communiqué du ministère de la Famille et des Solidarités, continue Aminata Libain Mbengue. C'est un scandale ! Il faut qu'à chaque fois qu'une femme ou qu'une fille soit tuée, qu'on puisse avoir des actes forts posés par le gouvernement. Et on rappelle que c'est son devoir de protéger les femmes et les filles de ce pays. Il faut que le féminicide soit reconnu dans le code pénal. La vie des femmes ne doit plus attendre. »

Au bout de quelques minutes, la manifestation s'est disloquée avec comme mot d'ordre des féministes : une manifestation à chaque meurtre d'une femme jusqu'à ce que l'État réagisse enfin.