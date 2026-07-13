Centrafrique: Le climat d'insécurité préoccupe les habitants de certains quartiers de Bangui

Les cas de braquage se multiplient ces dernières semaines dans plusieurs quartiers de Bangui. Malgré le renforcement des patrouilles des forces de sécurité intérieure et l'interpellation d'une dizaine de présumés braqueurs, les habitants estiment que la menace reste bien présente.

À la tombée de la nuit, le quartier de Yangato change de visage. Les rues se vident progressivement, les commerces ferment plus tôt que d'habitude et les déplacements deviennent plus rares. Vols à main armée ou à l'arme blanche, agressions et autres actes de banditisme alimentent un climat d'insécurité qui préoccupe de nombreuses familles.

Pour Thierry, un habitant du quartier, sortir après 20 heures représente un risque qu'il préfère éviter. « Les menaces et les agressions se multiplient dans le quartier. Il est difficile de circuler librement sans craindre de perdre ses biens ou de mettre sa vie en danger. Les braqueurs sont prêts à blesser, voire à tuer, s'il le faut. »

Chez Madeleine, mère de famille, l'inquiétude grandit de jour en jour. « On ne se sent pas en sécurité. Quand l'électricité est coupée, le quartier est plongé dans l'obscurité. Les braqueurs en profitent pour commettre leurs forfaits. La semaine dernière, trois hommes armés ont cambriolé mon voisin. Cela fait vraiment peur. »

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Malgré cette situation, certains habitants refusent de céder au découragement. Des initiatives communautaires voient le jour pour renforcer la vigilance, explique Thierry. « Nous devons rester unis. La sécurité est l'affaire de tous, même si nous attendons davantage d'actions de la part des autorités. Lorsqu'un braquage est en cours, les voisins doivent faire un concert de casseroles pour alerter le quartier. »

Selon les forces de sécurité intérieure, au moins dix présumés braqueurs ont été arrêtés depuis le début du mois de juillet dans les cinquième, huitième et quatrième arrondissements de Bangui.