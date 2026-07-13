Cote d'Ivoire: Agriculture - Bernard Kini Comoé invite les investisseurs à saisir les opportunités offertes par les productions vivrières

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, chargé des Productions vivrières, Bernard Kini Comoé, a invité, le 9 juillet 2026, les investisseurs nationaux et internationaux à accompagner la transformation des filières vivrières et à saisir, par la même occasion, les opportunités d'affaires qu'offre ce secteur de l'agriculture. Bernard Kini Comoé a même présenté les productions vivrières comme l'un des principaux moteurs de croissance du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030. Il s'est exprimé au cours du panel A, qu'il a coanimé avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Kalil Konaté, lors du Groupe consultatif pour le financement du Pnd 2026-2030, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Face aux partenaires au développement et aux investisseurs privés, Bernard Kini Comoé a rappelé que le secteur agricole représente 17 % du PIB, 40 % des emplois et 40 % des exportations du pays. Les productions vivrières, à elles seules, génèrent 38 % du PIB agricole et près de 2,5 millions d'emplois, ce qui en fait un secteur à fort potentiel économique, a-t-il souligné.

Le ministre a exposé la stratégie du gouvernement visant à créer un environnement favorable aux investissements grâce à d'importants projets structurants. Parmi les priorités figurent le développement de vastes périmètres irrigués destinés, entre autres, à accroître la production de riz. Des études sont en cours sur un potentiel estimé à 200 000 hectares irrigables, avec plusieurs projets déjà identifiés, notamment un périmètre de 16 000 hectares dans la Bagoué et un autre de 30 000 hectares dans la région de Kossou.

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Selon Bernard Kini Comoé, l'État prévoit de financer les barrages, les canaux d'irrigation et les aménagements hydroagricoles avant de confier l'exploitation de ces infrastructures au secteur privé dans le cadre de concessions et de partenariats. « Notre rôle est de créer les conditions de l'investissement en réalisant les infrastructures de base afin de permettre aux opérateurs privés de développer une agriculture moderne et performante », a expliqué le ministre.

Des incitations fiscales envisagées

Afin de renforcer l'attractivité du secteur, le gouvernement met également en oeuvre plusieurs mesures incitatives, a fait savoir le ministre. Il a cité les exonérations fiscales accordées sur les équipements agricoles ainsi que les avantages consentis sur le carburant destiné à la mécanisation, étant entendu qu'une exonération peut atteindre 95 % dans certains cas. Il a précisé que ces dispositions visent à réduire les coûts de production, à accélérer la modernisation des exploitations agricoles et à encourager les investissements privés dans les filières vivrières.

Au-delà de la production, Bernard Kini Comoé a insisté sur les nombreuses opportunités offertes par la transformation agroalimentaire. Le manioc, le maïs, les cultures maraîchères et les autres spéculations vivrières offrent, selon lui, un important potentiel industriel encore insuffisamment exploité. Il a notamment rappelé la politique gouvernementale encourageant l'incorporation de farine de manioc dans la production du pain, afin de réduire les importations de blé et de créer davantage de valeur ajoutée au niveau local. Le ministre a aussi plaidé en faveur du développement des chaînes du froid, des centres de collecte et de regroupement ainsi que des entreprises spécialisées dans le transport des produits agricoles, afin de limiter les pertes post-récoltes et d'améliorer la compétitivité des filières.

Les productions vivrières, un levier de croissance

Bernard Kini Comoé a par ailleurs souligné que les productions vivrières constituent un secteur fortement créateur d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Il a fait savoir que la combinaison des investissements publics dans les infrastructures, des réformes en matière de sécurisation foncière, des incitations fiscales et de l'implication du secteur privé permettra de renforcer durablement la sécurité alimentaire tout en réduisant les importations de produits alimentaires.