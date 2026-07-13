Congo-Kinshasa: Daniel Bumba modernise la collecte de la taxe de parking et consacre la relance du partenariat avec Brazzaville !

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, séjourne à Brazzaville dans le cadre de la 24ème Assemblée Générale de la COSPECO, la Commission Spéciale de Coopération entre les deux capitales les plus proches du monde.

À sa descente du canot rapide, il a été accueilli chaleureusement par son homologue Dieudonné Bantsimba, Maire de Brazzaville.

Créée en 1987, la COSPECO entre dans une nouvelle phase de redynamisation sous la coprésidence Bumba-Bantsimba.

Modernisation de la taxe de stationnement

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Avant même son départ pour Brazzaville, le Gouverneur Daniel Bumba a signé un acte fort : la digitalisation totale de la taxe de stationnement à Kinshasa.

L'administration urbaine de Kinshasa franchit décidément un cap historique dans le processus de prélèvements des taxes dans du secteur des transports. Dans les prochains jours, la plateforme Makuta-Karobase en partenariat avec l'APDNK va déployer un nouveau système pour dématérialiser la perception et mettre fin au coulage des recettes.

En date du Jeudi 9 juillet, l'autorité urbaine a réuni autour de cette réforme le Ministre des Transports, le Secrétaire Exécutif du Gouvernement Provincial, les responsables de l'APDNK, le DG de la Brigade Anti-fraude et tous les chefs de divisions concernés, ainsi que des experts en technologie.

Objectif martelé par Daniel Bumba : encadrer, maximiser et optimiser les recettes d'un secteur en plein boom au vu du nombre de motos, taxis et taxi-bus qui circulent à Kinshasa.

Il a instruit ses collaborateurs à lui remettre, dès la semaine prochaine, des propositions concrètes sur l'aménagement des parkings, le protocole d'interpellation des récalcitrants, le mécanisme de contrôle, les mesures incitatives et la campagne de vulgarisation.

Vers la mutualisation des recettes des transports

Le Gouverneur a également recommandé la mutualisation des taxes et redevances du secteur des transports, comme l'a souligné le Ministre des Transports, Jésus-Noël Sheke dans le compte rendu de la réunion.

Cospeco : relance l'intégration entre les deux rives

À Brazzaville, Daniel Bumba et Dieudonné Bantsimba entendent donner un nouveau souffle à la COSPECO. Au menu : facilitation du trafic fluvial, sécurité, santé, environnement et développement économique transfrontalier.