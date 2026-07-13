Madagascar: Mathias M'Madi entre dans la légende

Malgré l'élimination des Ankoay au premier tour des éliminatoires africaines de la Coupe du monde FIBA 2027, la prestation du jeune Ankoay Mathias M'Madi attire les yeux de la FIBA. Le jeune meneur des Ankoay s'offre une reconnaissance de prestige. À 21 ans, il devient le premier Malgache sacré «Rising Star» ou Étoile montante par la FIBA.

L'échec collectif des Ankoay n'a pas éclipsé les performances individuelles de Mathias M'Madi. Cette distinction, créée pour la première fois par l'instance mondiale, récompense le joueur le plus prometteur de la compétition.

À seulement 21 ans, M'Madi inscrit ainsi son nom dans l'histoire en devenant le premier basketteur malgache à recevoir ce trophée. Cette récompense intervient pourtant au terme d'une campagne difficile pour Madagascar, conclue par six défaites en autant de rencontres face au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et à la République démocratique du Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le meneur des Ankoay a néanmoins brillé tout au long de la compétition. Son match référence reste celui disputé face à la Côte d'Ivoire, où il a signé une prestation de très haut niveau avec 22 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Malgré la défaite malgache (102-118), il a été l'un des principaux artisans d'un duel offensif considéré comme le plus prolifique de cette première phase des qualifications africaines.

Cette nouvelle distinction vient enrichir un palmarès déjà remarquable. Ancien mondialiste avec les U19, vice-champion d'Afrique juniors durant l'Afrobasket U18 à domicile en 2022, élu MVP et membre du All-Star Five de l'AfroBasket U18, Mathias M'Madi confirme qu'il figure parmi les jeunes joueurs les plus prometteurs du continent.

Le trophée «Rising Star» distingue le jeune joueur qui s'est le plus illustré au cours d'une compétition par ses performances, son influence sur le jeu et son potentiel. Contrairement au titre de MVP, qui récompense le meilleur joueur du tournoi, cette distinction met en avant une étoile montante appelée à marquer le basketball international. Les résultats collectifs de son équipe ne sont pas déterminants: un joueur peut être sacré « Rising Star » même si sa sélection est éliminée, à condition d'avoir affiché un niveau de jeu remarquable tout au long de la compétition.

Bilan de M'Madi Mathias à Dakar

3 matches : 45 points (15,0 points de moyenne), 16 rebonds (5,3 de moyenne), 11 passes décisives (3,7 de moyenne), 6 interceptions (2,0 de moyenne), évaluation moyenne : 15,7.