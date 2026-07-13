Madagascar: Le Grand Bal réunit les Arts au Café de la Gare

Le temps d'une soirée, le Café de la Gare a quitté Soarano pour transporter son public au coeur de l'ambiance festive et artistique de Montmartre. Samedi, la deuxième édition du Grand Bal a rassemblé de nombreux amateurs de culture autour d'une programmation variée, où plusieurs disciplines artistiques se sont succédé dans une atmosphère chaleureuse, élégante et conviviale. De l'animation musicale aux démonstrations de danse, en passant par la caricature et des instants de convivialité, chaque moment de la soirée a contribué à recréer l'esprit des célèbres guinguettes parisiennes.

Dès leur arrivée, les visiteurs ont été accueillis par les notes de Steph Rambi, dont l'animation musicale a immédiatement installé une ambiance festive. Cette entrée en matière a rapidement plongé le public dans l'univers du Grand Bal, favorisant les échanges et les retrouvailles entre les participants avant le début des différentes animations.

Tout au long de la soirée, les activités se sont enchaînées afin d'offrir une expérience artistique complète. L'artiste R-Aly a proposé des séances de caricature qui ont suscité la curiosité de nombreux visiteurs. Plusieurs participants ont ainsi choisi de repartir avec un portrait personnalisé, réalisé sur place, ajoutant une touche originale à cette soirée placée sous le signe de la création artistique.

La danse a également occupé une place importante grâce à l'équipe de Hery Ratsimbazafy, qui a invité les participants à rejoindre la piste et à partager des instants de convivialité. Cette animation a permis au public de ne pas rester simple spectateur, mais de prendre pleinement part à la fête dans l'esprit des bals populaires qui font la réputation de Montmartre.

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L'ambiance musicale s'est poursuivie avec le groupe Ethnika, qui a accompagné le reste de la soirée à travers un répertoire maintenant une atmosphère chaleureuse et entraînante. Les prestations musicales se sont harmonieusement mêlées aux autres animations, créant une succession de tableaux artistiques qui ont rythmé l'ensemble de l'événement.