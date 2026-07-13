Madagascar: Incendie à Tsaralalàna - Un père de famille périt piégé par les flammes

13 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

L'incendie survenu vendredi soir à Tsaralalàna et déjà rapporté dans nos colonnes samedi a coûté la vie à un père de famille.

Le feu, déclenché vers 18h22, serait parti d'un court-circuit, selon les proches. Attisé par le vent, il s'est rapidement propagé et a ravagé les premier et deuxième étages de l'immeuble, ne laissant que quelques pièces du rez-de-chaussée épargnées. Les pompiers, arrivés en quelques minutes, ont été ralentis par l'étroitesse des ruelles et la violence des flammes. La victime, âgée de 45 ans, aurait tenté de sauver des biens précieux restés à l'intérieur. Asphyxié, il s'est effondré dans l'escalier. L'incendie a duré plus de quatre heures et demie avant d'être maîtrisé.

La maison et ses équipements ont été entièrement détruits, y compris les économies de la famille, les documents importants et les affaires scolaires des enfants qui préparaient le baccalauréat. Douze familles ont été sinistrées et cinquante-deux personnes se retrouvent désormais sans abri.

Les autorités se sont rendues sur place pour apporter leur soutien et distribuer une aide d'urgence.

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