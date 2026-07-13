Sénégal: Minifootball - L'APMS veut renforcer la structuration de la discipline par la formation

Dakar — Le président de l'Association pour la promotion du minifootball au Sénégal (APMS), Mouhammadou Kaba Baldé, a salué, dimanche à Dakar, le succès de la première session de formation des formateurs en minifootball, estimant qu'elle constitue "une base solide" pour le développement de cette discipline à l'échelle nationale.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise de certificats aux 28 participants ayant pris part à cette formation du 9 au 12 juillet.

Selon M. Baldé, cette initiative organisée avec l'appui de la Confédération africaine de minifootball, s'inscrit dans la stratégie de structuration de la discipline au Sénégal.

"Une association qui oeuvre pour la promotion d'une discipline ne peut entamer ses activités sans mettre la formation au premier plan. C'est la graine qui permettra de développer durablement le minifootball", a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de l'APMS a expliqué que cette formation visait à "doter les entraîneurs des compétences techniques nécessaires, mais également à en faire des relais de promotion de la discipline dans les différentes régions du pays."

L'Association pour la promotion du minifootball au Sénégal a déjà désigné des responsables dans les 14 régions du Sénégal afin d'accompagner le déploiement de cette stratégie de développement, a rappelé son président.

"Notre ambition est de poursuivre les programmes de formation, notamment dans les domaines de la préparation physique et de l'administration sportive, tout en préparant les futures équipes nationales en perspective des compétitions continentales", a indiqué M. Baldé.

Il a également exprimé sa satisfaction quant à l'engagement des participants et à la qualité de la formation.

Prenant part à la cérémonie, le conseiller spécial chargé des sports du président de la République, Diamil Faye, par ailleurs parrain de cette première session de formation, a insisté sur la nécessité de "structurer progressivement le minifootball afin d'assurer son développement durable au Sénégal."

Il a invité les responsables de l'association à renforcer leur implantation dans les régions, à mettre en place des clubs et des ligues organisés et à poursuivre les efforts de formation des différents acteurs.

Selon lui, l'obtention d'une reconnaissance institutionnelle passera également par une collaboration étroite avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le conseiller spécial a exhorté les dirigeants de l'APMS à privilégier le travail de terrain, sans précipitation, en développant des structures solides dans les quartiers, les communes et les villes.

"Il faut construire des bases durables avant de viser de grandes ambitions. Le développement d'une discipline sportive repose d'abord sur une organisation forte et un maillage territorial efficace", a-t-il souligné.

L'Association pour la promotion du minifootball au Sénégal entend poursuivre son programme de structuration en vue de préparer la participation du pays aux prochaines compétitions africaines, notamment la Coupe d'Afrique de minifootball prévue en 2027 en Guinée.

Le tirage au sort de la phase de groupes de cette compétition est prévu le 25 juillet à Conakry, la capitale de la Guinée.