Tunisie: Festival international de Sousse - Découvrez le programme complet de la 67e édition

Le comité directeur du Festival international de Sousse a dévoilé samedi le programme complet de sa 67e édition, prévue du 17 juillet au 15 août 2026 au théâtre de plein air Sidi Dhaher.

L'Opéra national de Pékin (Chine) constituera la seule représentation étrangère de cette session, tandis que les autres soirées mettront à l'honneur des artistes de la scène tunisienne à l'instar de Saber Rebaï et Lotfi Bouchnak à travers une programmation artistique répartie entre musique et théâtre.

Créé en 1958 et organisé avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et de la municipalité de Sousse, le Festival international de Sousse est une manifestation pluridisciplinaire annuelle se déroulant au théâtre de plein air Sidi Dhaher. Ce rendez-vus artistique estival propose une programmation mêlant concerts de musique arabe et symphonique, théâtre contemporain et représentations internationales, participant à l'activité culturelle et touristique de la région du Sahel.

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Selon la liste détaillée des spectacles diffusée sur la page officielle du festival, la programmation se compose de 14 spectacles musicaux (musique symphonique, musique classique arabe, concerts de variétés) et de 6 représentations théâtrales. L'ouverture sera assurée par une collaboration entre l'Orchestre symphonique de Sousse et l'association de La Rachidia de Sousse, tandis que la clôture reviendra à la troupe Sombati de musique arabe de Sousse.

Selon l'affiche officielle du festival, cette édition bénéficie du soutien de plusieurs partenaires économiques. Les tarifs officiels communiqués vont de 15 à 60 dinars tunisiens (DT) pour les places en gradins, et de 25 à 70 DT pour l'accès aux chaises, en fonction de la notoriété des artistes programmés.

La billetterie physique a été installée au théâtre de plein air Sidi Dhaher et au théâtre municipal de Sousse, ainsi que dans plusieurs établissements privés partenaires de la ville et de M'saken.

Voici la liste détaillée des spectacles :

Juillet 2026

Vendredi 17 : Musique (Symphonique) -- Ouverture « Symphonie verte » avec l'Orchestre symphonique de Sousse et La Rachidia de Sousse

Dimanche 19 : Théâtre -- « Ma Yadhaknish » de Yassine Salah

Lundi 20 : Musique (Chant tunisien) -- « Jawhara » (Association Sousse Tghanni)

Mardi 21 : Musique (Création) -- Concert « Odyssée » de Rafik Gharbi, avec l'Orchestre symphonique TUNEZ, sous la direction de Fadi Ben Othman

Lundi 27 : Musique (Patrimoine) -- « El Khamira » (dir. Mourad Bacha)

Mercredi 29 : Musique (Variété) -- Concert de Nabiha Karaouli

Jeudi 30 : Musique (Classique arabe) -- « Angham Khaleda » sous la direction d'Ahmed Cherfi

Vendredi 31 : Théâtre -- « Tounsi W Noss » de Nabil Ben Smesmia

Août 2026

Dimanche 02 : Musique (Tarab) -- Concert de Zied Gharsa

Mardi 04 : Théâtre -- « Baba Noël » de Mohamed Saber El Oueslati

Mercredi 05 : Musique (Variété) -- Concert de Chaima Helali

Jeudi 06 : Musique (Folklorique) -- « El Zarda Terjaa » sous la direction d'Abdelkrim El Basti et Khaled Senoussi

Vendredi 07 : Musique (Chant arabe) -- Concert de Abir NasraouiSamedi 08 août : Musique (Choral) -- « Yalla Sousse Tghanni » sous la direction de Koutaïba Rahali

Lundi 10 : Théâtre -- « Bambino » de Bassam Hamraoui

Mardi 11 : Musique (Tarab / Tête d'affiche) -- Concert de Lotfi Bouchnak

Mercredi 12 : Musique (Spectacle International) -- Opéra national de Pékin (Chine)

Jeudi 13 : Musique (Variété arabe / Tête d'affiche) -- Concert de Saber Rebaï

Vendredi 14 : Théâtre -- « PSY » de Jaafar Guesmi

Samedi 15 : Musique (Classique arabe) -- Spectacle de clôture avec la Troupe Sombati de musique arabe de Sousse