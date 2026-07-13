Tunisie: Franchise et intelligence artificielle - Le tandem gagnant pour l'économie

La franchise pourrait devenir un puissant accélérateur de la démocratisation de l'intelligence artificielle en Tunisie. En mutualisant les investissements, en diffusant le savoir-faire et en accompagnant les entrepreneurs sur tout le territoire, ce modèle offre aux PME un accès rapide à des technologies de pointe. À condition de réussir d'abord leur transformation numérique, les réseaux de franchise pourraient faire de l'IA un véritable moteur de compétitivité, d'innovation et de développement régional.

La question des modèles de diffusion technologique devient stratégique pour l'économie tunisienne. Parmi les leviers émergents, la franchise apparaît comme un outil structurant, capable de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle, notamment auprès des PME et dans les régions. En combinant transmission de savoir-faire, mutualisation des investissements et accompagnement opérationnel, ce modèle pourrait jouer un rôle déterminant dans l'appropriation rapide des technologies avancées par le tissu économique national.

Malgré une présence encore limitée en Tunisie, la franchise pourrait devenir un levier essentiel pour dynamiser l'économie du pays. Sami Charfi, consultant en franchise dans un cabinet de consulting en affaires, a mentionné qu'il convient d'abord de préciser un point essentiel : dans une franchise, ce n'est pas au franchisé individuel de mettre en place l'intelligence artificielle de manière autonome. C'est au franchiseur de l'intégrer au niveau du réseau, une seule fois, afin que l'ensemble des points de vente en bénéficie automatiquement.

Un atout stratégique pour les réseaux de franchise

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Tel est l'avantage majeur de ce modèle : au lieu que chaque entreprise investisse et expérimente séparément, un seul acteur porte l'investissement et tout le réseau en tire profit. Concrètement, trois domaines apparaissent comme particulièrement propices à une intégration efficace de l'IA. Le premier concerne la formation : le manuel de procédures, souvent peu consulté après la formation initiale, peut évoluer en un véritable assistant intelligent.

Le franchisé peut alors poser une question simple par exemple sur la gestion d'une réclamation client et obtenir instantanément une réponse adaptée aux standards du réseau. Cette approche est d'autant plus pertinente dans des structures où les équipes sont jeunes et le turnover élevé. Le deuxième domaine est celui du pilotage du réseau : l'intelligence artificielle permet de détecter rapidement les points de vente dont les performances, qu'il s'agisse des ventes ou des marges, se dégradent, sans attendre les rapports mensuels.

Enfin, l'IA peut constituer un appui précieux pour les franchisés eux-mêmes, en particulier les plus petits, qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour recruter un responsable marketing ou un contrôleur de gestion. Elle peut ainsi contribuer à la prévision des ventes, à la création de contenu pour les réseaux sociaux ou encore au suivi de la concurrence locale. Cela étant dit, il convient de rester réaliste : le principal obstacle aujourd'hui n'est pas d'ordre technologique.

Les outils existent et leur coût demeure accessible. Le véritable enjeu réside dans le fait que de nombreux réseaux tunisiens n'ont pas encore achevé leur digitalisation de base : caisses connectées, centralisation des données, formalisation des procédures. Or, l'intelligence artificielle ne peut produire des résultats pertinents que si elle repose sur des données fiables. Avant d'envisager l'IA, il est donc indispensable de structurer et d'organiser son système d'information.

Le modèle de la franchise, notamment dans des secteurs innovants, comme l'agritech ou les services, peut devenir un vecteur de diffusion rapide des technologies d'intelligence artificielle en Tunisie, en particulier auprès des PME et dans les régions, a ajouté Charfi. C'est même l'un des apports les plus utiles que la franchise puisse offrir à l'économie tunisienne.

L'intelligence artificielle est encore souvent perçue comme l'apanage des grandes entreprises, concentrées dans les grandes villes. La franchise permet précisément de dépasser cette limite, dans la mesure où il s'agit d'un modèle conçu pour transmettre un savoir-faire complexe jusque dans les régions, y compris là où les compétences techniques sont limitées.

Vecteur de diffusion de l'innovation dans les régions

Prenons l'exemple de l'agritech : un agriculteur à Kasserine ou à Sidi Bouzid n'a pas besoin de devenir informaticien pour bénéficier d'un outil de diagnostic des maladies des plantes à partir d'une simple photo, ou d'un système de gestion intelligente de l'irrigation. Il lui suffit d'intégrer un réseau capable de lui fournir ces solutions, accompagnées de la formation et du suivi nécessaires.

C'est précisément là que la franchise démontre toute son efficacité. Elle constitue, à cet égard, un levier de diffusion plus performant que certains programmes publics, dans la mesure où elle repose sur un intérêt économique direct et partagé : le franchisé améliore sa productivité, tandis que le réseau accroît son volume d'activité.

Ce constat s'étend également à d'autres secteurs de services, tels que la maintenance, la santé de proximité, la formation ou encore la logistique. La franchise peut ainsi permettre à des régions entières d'accéder à des outils technologiques qu'elles n'auraient ni les moyens ni les capacités de développer de manière autonome.

La Tunisie dispose, en outre, d'atouts réels pour réussir cette transition : un vivier d'ingénieurs et de spécialistes des données bien formés, une jeunesse familiarisée avec les outils numériques, et des coûts de développement qui demeurent compétitifs à l'échelle internationale. À moyen terme, il est probable que de nouveaux réseaux tunisiens émergent, conçus dès l'origine autour de l'intelligence artificielle.

Il ne s'agira plus simplement de réseaux traditionnels intégrant des outils technologiques a posteriori, mais de modèles dans lesquels l'IA constitue un élément central du savoir-faire. Ce sont ces acteurs qui seront en mesure de prendre une longueur d'avance, tant sur le marché national qu'à l'international, a conclu Sami.