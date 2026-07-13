Afrique: Les Tunisiens entre passion du ballon rond et nuits blanches - Quand le sommeil en prend un coup

Le Mondial disputé en Amérique a bouleversé les habitudes de sommeil de milliers de supporters tunisiens, prêts à sacrifier quelques heures de repos pour suivre les diverses rencontres. Les spécialistes mettent toutefois en garde contre les effets d'un manque de sommeil répété et appellent à adopter quelques réflexes simples pour préserver sa santé.

Le Mondial 2026 de football, qui se déroule en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, tient en haleine les téléspectateurs du monde entier. Malgré le décalage horaire important avec la Tunisie, notamment lors des matchs de l'équipe nationale programmés au coeur de la nuit ou aux premières heures de la matinée, les supporters ont répondu présent et ont été au rendez-vous, sans sourciller.

Dans les cafés, les salons familiaux ou devant les écrans de téléphones portables, les Tunisiens ont vibré au rythme des prestations des Aigles de Carthage. Pour beaucoup, les soirées se sont prolongées jusqu'à l'aube, quitte à écourter considérablement le temps de sommeil avant de reprendre le chemin du travail ou des études. Amor B., quarantenaire, passionné de football mondial, a raconté sa recette pour assister aux matchs aux horaires compliqués.

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« Pour le match de la Tunisie face au Japon, il y a 3 semaines, je me suis endormi à 23h pour me réveiller à l'heure du match, à 5h, de le terminer et de me rendre directement au travail ». D'ailleurs une fan zone a même été installée en banlieue de Tunis à cette occasion où des supporters ont témoigné de leur déception, mais ont aimé l'expérience matinale du football au petit matin. Le football d'abord, le sommeil après.

Une passion plus forte que la fatigue

Chaque rencontre de la sélection nationale a donné lieu à une véritable mobilisation populaire. Les rues se vidaient quelques instants avant le coup d'envoi, tandis que les cafés retransmettant les matchs affichaient complet. L'émotion, la tension et l'espoir d'un parcours historique ont largement pris le dessus sur la fatigue.

Pour de nombreux supporters, le réveil du lendemain est devenu particulièrement difficile. Retards au travail, baisse de concentration, somnolence durant la journée et irritabilité figurent parmi les conséquences les plus fréquemment rapportées. Certains ont même choisi de demander un jour de congé afin de récupérer après les rencontres les plus attendues.

Un supporter tunisien a pris un jour de congé le lundi pour assister au 1er match de la Tunisie face à la Suède, conforté en cela par la fête du premier jour de l'an hégirien le lendemain. Il a pu sauver à la fois son sommeil et son plaisir de regarder les matchs de football à la télévision.

Des nuits perturbées

Au-delà des quelques semaines de compétition, les spécialistes rappellent que plusieurs nuits écourtées consécutives peuvent perturber durablement l'horloge biologique. Le manque de sommeil réduit les capacités de mémorisation, diminue la vigilance et augmente le risque d'accidents de la route ou du travail.Les écrans, souvent consultés jusqu'au coup de sifflet final, aggravent également ces troubles. La lumière émise par les téléviseurs, smartphones et tablettes retarde l'endormissement et rend le sommeil moins réparateur.

Face à cette situation exceptionnelle, la Société tunisienne des maladies du sommeil recommande aux supporters de profiter pleinement de l'événement sportif tout en préservant leur santé. Elle conseille notamment de récupérer les heures de sommeil perdues dès que possible, d'effectuer une courte sieste de 20 à 30 minutes dans la journée lorsque cela est envisageable et éviter les excitants comme le café, les boissons énergisantes ou le thé en grande quantité durant la seconde partie de la nuit.

Les spécialistes invitent également à limiter l'exposition aux écrans immédiatement après les rencontres, à maintenir des horaires de sommeil aussi réguliers que possible et ne pas prendre le volant en cas de fatigue importante ou de somnolence.

Le Mondial, une parenthèse exceptionnelle

Tous les quatre ans, la Coupe du monde constitue un moment de communion populaire qui dépasse largement le cadre sportif. L'édition 2026 n'a pas échappé à cette règle. En Tunisie, l'engouement suscité par les rencontres de la sélection nationale a une nouvelle fois démontré la place privilégiée qu'occupe le football dans le coeur des citoyens.

Si les nuits blanches resteront sans doute parmi les souvenirs marquants de cette édition, les médecins rappellent qu'une fois la compétition terminée, il est indispensable de retrouver progressivement un rythme de sommeil normal afin d'éviter que ces perturbations temporaires ne s'installent durablement.