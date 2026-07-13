Tunisie: Grève du transport - L'UGTT rompt les rangs et appelle à poursuivre l'activité

La Fédération générale du transport de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé dimanche ses adhérents exerçant dans le secteur du transport public non régulier à ne pas participer à la grève générale prévue lundi, tandis que les représentants patronaux maintiennent leur mot d'ordre de cessation d'activité.

Dans un communiqué, la fédération syndicale a estimé que « la défense des droits et des acquis des travailleurs » passe par « l'unité de l'organisation syndicale », le respect des décisions de ses structures et un « engagement dans une action syndicale responsable ».

Elle a également exhorté les autorités à assurer la protection de ses adhérents contre toute forme de harcèlement ou d'agression liée à leur appartenance syndicale, affirmant qu'elle apportera un soutien juridique et syndical à toute personne victime d'abus.

La grève générale, annoncée par les professionnels du transport public non régulier, doit se tenir lundi de 05h00 à 21h00 dans l'ensemble des gouvernorats. Elle concerne les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis touristiques, les véhicules de louage ainsi que le transport rural.

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De son côté, le premier vice-président de la Fédération nationale du transport de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Moez Sellami, a déclaré dimanche à l'agence TAP que le mouvement était « irréversible » tant que le ministère du Transport n'aura pas appliqué ses engagements, notamment en matière de révision des tarifs.