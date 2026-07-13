Tunisie: Bac français au pays - Quand le coût met à l'épreuve l'enseignement français

Si le baccalauréat français continue de séduire de nombreuses familles tunisiennes par la qualité de son enseignement et les perspectives internationales qu'il offre, cette filière n'est pas exempte de contraintes. La principale demeure sans conteste son coût, devenu au fil des années un facteur déterminant dans les choix scolaires des familles.

Les frais de scolarité des établissements français homologués représentent aujourd'hui un investissement considérable. Pour de nombreux ménages, inscrire un enfant dans ce parcours constitue un effort financier important, parfois consenti pendant plusieurs années dans l'espoir de lui garantir un accès facilité aux meilleures universités en Tunisie et à l'étranger. Mais face à l'augmentation régulière des frais de scolarité, certaines familles se retrouvent contraintes de revoir leurs choix et de retirer leurs enfants du système français pour les inscrire dans des établissements publics tunisiens.

Ce phénomène, encore difficile à mesurer précisément, traduit une réalité nouvelle : l'enseignement français, longtemps perçu comme une voie d'ouverture sociale et internationale, tend progressivement à devenir un parcours réservé aux familles disposant de moyens financiers suffisants. Une évolution qui pose la question de l'accessibilité d'un modèle éducatif dont l'un des objectifs affichés demeure pourtant la diffusion de la langue française et des valeurs de la francophonie.

Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale au regard du discours officiel des autorités françaises qui font de la promotion du français et de l'enseignement français à l'étranger un axe majeur de leur politique internationale. À travers l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (Aefe), la France affirme vouloir renforcer son réseau éducatif mondial et faire de la langue française un outil de coopération, de mobilité et de rapprochement entre les peuples.

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Or, lorsque les conditions financières deviennent un obstacle pour une partie des familles, le risque est de créer un décalage entre cette ambition et la réalité vécue sur le terrain. La francophonie ne peut durablement rayonner que si elle demeure accessible au plus grand nombre et ne se limite pas à ceux qui ont les moyens de financer une scolarité internationale.

Une mobilité universitaire qui devient plus coûteuse

À cette problématique locale s'ajoute la question du coût des études supérieures à l'étranger, notamment en France, principale destination des bacheliers issus du réseau français en Tunisie.

Les nouvelles conditions imposées aux étudiants étrangers extra-européens rendent désormais les projets d'études plus difficiles pour certaines familles. L'augmentation des droits d'inscription dans plusieurs formations universitaires, le relèvement des ressources financières exigées pour le titre de séjour étudiant et la réduction de certaines aides sociales constituent autant de contraintes supplémentaires.

Pour les familles tunisiennes qui ont investi durant douze années de scolarité dans le système français, l'objectif est souvent clairement établi : offrir à leurs enfants les meilleures chances d'accéder aux universités et aux grandes écoles françaises. Cet investissement, qui représente un engagement financier et éducatif considérable, repose sur la perspective d'une mobilité universitaire facilitée et d'une insertion dans un espace académique international.

Mais cette ambition se heurte aujourd'hui à une réalité nouvelle : le coût global des études à l'étranger ne cesse d'augmenter. Entre les frais de scolarité, les dépenses liées au logement, les exigences financières imposées aux étudiants étrangers et les conditions d'accès parfois plus contraignantes, poursuivre un parcours universitaire en France devient progressivement plus difficile pour une partie des familles.

Le risque est de fragiliser un modèle qui s'est construit pendant des années sur la confiance des classes moyennes tunisiennes, longtemps considérées comme le principal moteur de l'enseignement français dans le pays. Ces familles, qui ont consenti des sacrifices importants pour inscrire leurs enfants dans ce parcours, pourraient être les premières touchées par cette évolution.

Au-delà de la seule question financière, c'est donc l'avenir même de l'accessibilité de l'enseignement français à l'étranger qui est posé. Car si ce modèle entend demeurer un outil de promotion de la langue française, de coopération éducative et de rayonnement de la francophonie, il devra également répondre au défi majeur de son ouverture sociale.

Deux modèles éducatifs appelés à coexister

Cette évolution ne signifie pas pour autant un recul de l'attractivité du baccalauréat français. Le diplôme conserve une forte reconnaissance internationale et continue d'offrir des opportunités importantes aux élèves qui en sont titulaires.

De son côté, le baccalauréat tunisien demeure une voie d'excellence pour les meilleurs profils. Chaque année, des centaines de jeunes diplômés poursuivent leurs études dans les plus grandes institutions universitaires étrangères grâce aux programmes de coopération, aux bourses d'excellence et à leurs performances académiques. La réussite internationale de ces étudiants démontre que la qualité d'une formation ne dépend pas uniquement du système suivi, mais aussi du niveau d'exigence, du mérite et de l'accompagnement offert aux élèves.

L'enjeu pour la Tunisie et ses partenaires consiste donc moins à opposer les deux modèles qu'à préserver une complémentarité entre eux. Le système français apporte une ouverture internationale et une mobilité facilitée, tandis que le système tunisien continue de former des générations de diplômés capables de rivaliser dans les grands établissements mondiaux.

Quel avenir pour la francophonie éducative ?

Le succès du baccalauréat français en Tunisie témoigne de la profondeur des liens éducatifs et culturels entre les deux pays. Mais son avenir dépendra aussi de sa capacité à rester accessible.

Promouvoir la langue française et la francophonie ne peut se limiter à multiplier les établissements ou à améliorer les performances académiques. Cela suppose également de réfléchir aux conditions sociales et économiques permettant au plus grand nombre d'accéder à cet espace éducatif.

À l'heure où la France affiche son ambition de renforcer son influence culturelle et linguistique dans le monde, le défi est de taille : faire en sorte que l'enseignement français à l'étranger reste un outil d'ouverture et de partage, et non un parcours progressivement réservé à une minorité.

Car au-delà des chiffres de réussite et des classements, la véritable question demeure celle de l'accès. Une francophonie vivante est d'abord une francophonie ouverte.