Cameroun: Recensement général de la population et de l'habitat - L'implication de Asby donne un nouvel élan

L'implication de l'Association des Bayam Selam du Cameroun et de la Diaspora (ASBY) dans la campagne de sensibilisation au Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) donne un nouvel élan à cette opération d'envergure nationale. Déployée dans les dix régions du Cameroun, l'association entend mobiliser toutes les couches de la population afin de favoriser une participation massive au recensement.

Pour que le message touche le plus grand nombre, l'ASBY multiplie les stratégies de sensibilisation. Comme à son habitude, elle s'appuie sur les grands forums de discussion au Cameroun, les statuts sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des messages simples et accessibles destinés aux populations qui ne disposent pas de WhatsApp ou d'un accès régulier à Internet.

Sur le terrain, les agents de sensibilisation de l'ASBY sont facilement reconnaissables grâce à leurs tee-shirts et casquettes aux couleurs de l'association. Cette visibilité renforce leur proximité avec les populations et facilite les échanges dans les marchés, les espaces commerciaux, les gares routières et d'autres lieux de forte affluence.

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Depuis le lancement de cette campagne, une dynamique positive s'observe dans plusieurs localités. Des personnes autrefois hésitantes se montrent désormais davantage disposées à se faire recenser. Commerçants, Bayam-Sellam, conducteurs de motos-taxis, chauffeurs de taxis et autres acteurs du secteur informel s'approprient progressivement le message et encouragent à leur tour leurs proches à accomplir ce devoir citoyen. Dans plusieurs marchés, le recensement est devenu un véritable défi citoyen, chacun invitant son entourage à franchir le pas.

Dans cette dynamique, les dirigeants de l'association ont également renforcé la collaboration avec plusieurs partenaires de proximité, notamment des maires, des chefs traditionnels et des lamidos, dont l'implication est essentielle pour relayer les campagnes de sensibilisation auprès des communautés.

Parmi ces soutiens figure leur parrain, Sa Majesté Moussa Aboubakary, lamido de Tchéboa, qui s'apprête à accueillir les équipes de l'ASBY dans la ville de Garoua afin de les accompagner dans leur mission de sensibilisation au grand marché cosmopolite de Ngong.

Fidèle à son engagement aux côtés de l'association, le lamido de Tchéboa ne ménage jamais ses efforts pour soutenir ses initiatives. Chaque année, à l'occasion de la FEBASI, il offre un boeuf destiné à nourrir les personnes les plus vulnérables durant cette foire, un geste de solidarité qui témoigne de son attachement aux actions sociales menées par l'ASBY.

À travers cette vaste mobilisation, l'Association des Bayam-Sellam du Cameroun entend apporter sa contribution à la réussite du RGPH. Si cette dynamique se poursuit avec la même intensité dans les dix régions du pays, elle pourrait contribuer à une augmentation significative du nombre de personnes recensées et, par conséquent, au succès de cette importante opération statistique nationale.