Cote d'Ivoire: Bondoukou - Un violent incendie dévaste le grand marché, de lourdes pertes redoutées

Le grand marché de Bondoukou, principal centre d'approvisionnement de la région du Gontougo, a été la proie des flammes dans la nuit du dimanche 12 juillet 2026.

Le violent incendie, dont l'origine demeure inconnue, a provoqué d'importants dégâts matériels et semé la désolation parmi les commerçants, tandis que les secours poursuivaient leurs efforts pour maîtriser le sinistre.

Selon les premières informations recueillies sur place, le feu s'est déclaré aux environs de 20 heures avant de se propager rapidement à plusieurs stands et boutiques du marché. Alimentées par les matériaux inflammables présents dans les étals, les flammes ont gagné en intensité, compliquant considérablement les opérations de secours.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans les plus brefs délais pour tenter de contenir l'incendie et empêcher sa propagation aux autres compartiments du marché ainsi qu'aux bâtiments voisins. Des riverains se sont également mobilisés pour apporter leur concours, notamment en évacuant des marchandises et en transportant de l'eau en attendant le déploiement complet des moyens de lutte contre le feu.

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L'atmosphère sur les lieux était particulièrement tendue. Entre les épais nuages de fumée, les flammes et les cris de détresse, de nombreux commerçants tentaient de sauver ce qui pouvait encore l'être. Plusieurs d'entre eux ont assisté, impuissants, à la destruction de leurs boutiques et de leurs stocks constitués parfois au prix de longues années de travail.

La situation a été aggravée par des actes de pillage signalés au plus fort de la panique.

Profitant de la confusion, des individus mal intentionnés se seraient emparés de diverses marchandises, accentuant le désarroi des victimes déjà éprouvées par la perte de leurs biens. Ces agissements ont suscité l'indignation des témoins présents sur les lieux.

À ce stade, les autorités n'ont pas encore communiqué de bilan officiel. Aucune perte en vie humaine n'a été confirmée jusqu'à présent, mais plusieurs boutiques auraient été entièrement consumées par les flammes. L'évaluation des dégâts matériels est en cours et les pertes économiques s'annoncent particulièrement importantes.

Les causes exactes de l'incendie restent également à déterminer. Une enquête devrait être ouverte afin d'établir les circonstances du déclenchement du sinistre et d'identifier d'éventuelles responsabilités.

Le grand marché de Bondoukou constitue l'un des principaux pôles commerciaux de l'est de la Côte d'Ivoire. Chaque jour, il accueille des centaines de commerçants et de clients venus de Bondoukou ainsi que des localités voisines pour s'approvisionner en produits vivriers, denrées alimentaires, vêtements, articles manufacturés et divers biens de consommation. La destruction d'une partie de cette infrastructure pourrait perturber durablement les activités économiques de la ville et affecter les revenus de nombreuses familles qui dépendent du commerce.

En attendant les conclusions des investigations et le bilan définitif, les populations restent dans l'expectative, tandis que les commerçants sinistrés espèrent un accompagnement des autorités pour faire face aux conséquences de cette catastrophe. Les opérations de sécurisation et d'évaluation des dégâts se poursuivent sur le site.