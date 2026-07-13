Tanzanie: Nomination d'un Évêque auxiliaire de Dar es Salaam

11 Juillet 2026
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père Léon XIV a nommé Évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Dar-es-Salaam le père Vincent Lawrence Mpwaji, membre du clergé de ce même archidiocèse, jusqu'à présent chancelier diocésain, en lui attribuant le siège titulaire de Tacarata en Numidie.

Vincent Lawrence Mpwaji est né le 5 juin 1978 à Morogoro, en Tanzanie. Il a étudié la philosophie au collège Saint-Antoine-de-Padoue de Bukoba et la théologie au collège Saint-Charles-Lwanga de Dar es Salaam. Il a été ordonné prêtre le 7 juillet 2008.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi des études complémentaires : secrétaire diocésain, secrétaire à l'Éducation et greffier du tribunal archidiocésain (2008-2011) ; doctorat en théologie dogmatique à l'Université pontificale grégorienne de Rome (2021) ; membre du Comité archidiocésain des projets (depuis 2021) ; depuis 2021 et jusqu'à présent, chancelier de l'archidiocèse et vicaire de la cathédrale Saint-Joseph à Dar es Salaam.

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