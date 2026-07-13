Cameroun: Collision au port de Douala - MV Sea Honor et Black Rhino percutés

Une collision entre deux navires marchands a secoué le port de Douala-Bonabéri dans la nuit du 11 au 12 juillet 2026. Vers 3 heures du matin, le MV SEA HONOR, qui quittait le port, et le MV BLACK RHINO, qui s'apprêtait à y entrer, se sont percutés au niveau de la bouée n°20. Si le choc a été violent et a causé d'importants dégâts matériels, aucune perte de vie humaine n'est à déplorer. Les 15 membres d'équipage du MV BLACK RHINO ont été évacués sains et saufs.

Le Port Autonome de Douala (PAD) a immédiatement réagi en mobilisant ses équipes techniques et opérationnelles. Une cellule de crise a été mise en place et d'importants moyens nautiques ont été déployés pour sécuriser la zone et rétablir la circulation maritime dans les meilleurs délais.

Une collision en pleine nuit

L'accident s'est produit à un moment critique : le MV SEA HONOR était en phase de sortie du port, tandis que le MV BLACK RHINO était en phase d'entrée. La collision, survenue au niveau de la bouée n°20, a temporairement obstrué le chenal de navigation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les premières constatations, une perte de contrôle de la barre du MV BLACK RHINO serait à l'origine de la collision. Une enquête technique approfondie a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l'accident et déterminer les responsabilités, conformément à la réglementation maritime internationale et nationale.

Des opérations de secours menées avec succès

Dès la confirmation de l'incident, le PAD a activé ses procédures d'urgence. Les équipes de sauvetage ont travaillé sans relâche pour désengager les deux navires.

À l'issue des opérations :

- Le MV SEA HONOR a été remorqué vers une zone de mouillage en toute sécurité.

- Le MV BLACK RHINO, plus endommagé, a été échoué de manière contrôlée le long de l'alignement des bouées rouges afin de garantir la sécurité de la navigation.

- Les 15 membres d'équipage du MV BLACK RHINO ont été débarqués sains et saufs et pris en charge conformément aux procédures en vigueur.

Les opérations de libération du chenal ont été menées avec succès. La navigation a ainsi pu reprendre dans des conditions normales de sécurité dès le dimanche 12 juillet.

Un port stratégique pour le Cameroun et la sous-région

Le port de Douala-Bonabéri est bien plus qu'une simple infrastructure portuaire. Il est le principal débouché maritime du Cameroun, assurant plus de 70 % du fret maritime du pays. Il représente également l'une des principales plateformes de transit pour les pays enclavés de la sous-région, notamment le Tchad et la République centrafricaine.

Toute interruption du trafic dans ce couloir stratégique a des conséquences économiques majeures. D'où la réactivité du PAD, saluée par son directeur général, qui a tenu à « saluer le professionnalisme et la réactivité de l'ensemble des équipes mobilisées, ainsi que la collaboration des différents acteurs intervenus dans la gestion de cet incident ».

Une série d'incidents qui interroge

Cet accident maritime survient dans un contexte de tensions et de défis pour le port de Douala. Ces derniers mois, le PAD a été au coeur de plusieurs crises :

- La crise du scanning des conteneurs, qui oppose le directeur général du PAD, Cyrus Ngo'o, au ministre des Finances, Louis Paul Motazé, sur la légalité du contrat de concession.

- L'épave du dragueur « Chantal Biya », nommé d'après la première dame du Cameroun, qui reste inopérant plus de trois mois après son retour au port.

- Les accidents routiers meurtriers à Douala-Bonabéri, comme la chute d'un camion-conteneur en juin 2026 qui a fait plusieurs victimes.

Cette collision entre le MV SEA HONOR et le MV BLACK RHINO ajoute une nouvelle ligne à une actualité portuaire déjà chargée. Si le bilan humain est miraculeusement nul, l'incident soulève des questions sur la sécurité maritime dans l'estuaire du Wouri, une zone très fréquentée.

Les enseignements de l'accident

Plusieurs leçons peuvent être tirées de cet événement :

1. La réactivité des secours : la mobilisation rapide des équipes du PAD et la mise en place d'une cellule de crise ont permis d'éviter le pire et de rétablir le trafic en quelques heures.

2. L'importance de la maintenance : la perte de contrôle de la barre du MV BLACK RHINO, si elle est confirmée, pointe du doigt l'importance des inspections techniques et de la maintenance des navires.

3. La nécessité d'une enquête approfondie : l'enquête technique en cours devra déterminer si des négligences humaines ou des défaillances matérielles sont à l'origine de l'accident.

Que va-t-il se passer maintenant ?

L'enquête technique se poursuit. Les autorités portuaires travaillent en collaboration avec les armateurs pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et établir les éventuelles responsabilités.

Le MV BLACK RHINO, actuellement échoué, devra être remorqué et réparé. Le MV SEA HONOR, quant à lui, est à quai en zone de mouillage en attendant les conclusions de l'enquête.

Le Port Autonome de Douala a réaffirmé son engagement à « garantir la sécurité de la navigation, la continuité des opérations portuaires ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement ».

Une alerte pour la sécurité maritime au Cameroun

Au-delà de l'incident lui-même, cette collision est un signal d'alarme. Avec plus de 70 % du fret national transitant par Douala, la sécurité du chenal est une question de souveraineté économique.

Les autorités camerounaises et le PAD devront tirer les enseignements de cet accident pour renforcer les dispositifs de sécurité et prévenir de futures collisions dans l'estuaire du Wouri, où le trafic maritime ne cesse de croître.