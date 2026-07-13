Tunisie: Taxis, louages en grève - Le pays face à une journée de paralysie lundi

12 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les professionnels du transport public irrégulier de personnes observeront, lundi 13 juillet 2026, une grève générale dans l'ensemble des gouvernorats de la République, de 5h00 à 21h00. Le mouvement concernera les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis touristiques, les voitures de transport rural ainsi que les véhicules « louage ».

Cette décision intervient après l'échec des discussions avec le ministère du Transport concernant plusieurs revendications professionnelles, notamment la révision à la hausse des tarifs de transport.

Le vice-président de la Fédération nationale du transport relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Moez Essalmi, a affirmé que le maintien de cette grève constitue une « décision irrévocable » jusqu'à l'application des engagements pris par le ministère, en particulier celui relatif à l'augmentation des tarifs.

Dans une déclaration accordée dimanche à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), le responsable syndical a expliqué que la décision a été adoptée collectivement par les présidents des chambres syndicales affiliées à la Fédération nationale du transport, lors d'une réunion tenue le 30 juin dernier.

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Il a également dénoncé le non-respect des engagements inscrits dans le procès-verbal d'une réunion tenue en janvier 2026 entre les professionnels et le ministère de tutelle, estimant que les autorités poursuivent une « politique de temporisation » face aux revendications du secteur.

Selon Moez Essalmi, la grève était initialement programmée pour le 27 avril dernier avant d'être reportée, à la suite des engagements pris par le ministère du Transport pour mettre en oeuvre les accords conclus lors de la réunion de janvier. Toutefois, ces engagements n'auraient pas été appliqués dans les délais convenus, a-t-il indiqué.

Parmi les principales dispositions prévues dans cet accord figure l'augmentation des tarifs du transport, qui devait intervenir au mois de juin, ainsi que l'examen d'autres dossiers professionnels en suspens avant le 31 août prochain.

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