Les participants à une conférence internationale organisée, vendredi à Rabat par la Commission nationale du droit international humanitaire, ont salué l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de la protection et de la promotion du système du droit international humanitaire.

Les participants ont également mis en avant les efforts déployés par le Royaume pour promouvoir les valeurs humanitaires et renforcer la solidarité internationale face aux conséquences humanitaires des conflits armés, des catastrophes naturelles et d'autres crises, a indiqué la Commission dans un communiqué.

Les intervenants ont, par ailleurs, souligné le rôle essentiel joué par les organisations internationales actives dans le domaine humanitaire, notamment le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), ainsi que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

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La conférence, à laquelle ont pris part des acteurs nationaux et internationaux ainsi que des experts spécialisés en droit international humanitaire et en action humanitaire multilatérale, a appelé dans ses recommandations à soutenir l'initiative mondiale visant à renouveler l'engagement politique en faveur du droit international humanitaire et à renforcer la culture du respect de ses principes afin de promouvoir un système humanitaire mondial intégré et efficace.

Les participants ont également recommandé d'élargir les subventions accordées aux institutions locales et aux organisations internationales afin de leur permettre d'accomplir leurs missions, tout en garantissant la sécurité des personnels oeuvrant dans les domaines de la protection, du secours et de l'assistance d'urgence. Ils ont aussi souligné la nécessité de préserver les biens civils, les établissements hospitaliers et les équipes médicales de toute attaque lors des opérations militaires.

Les recommandations ont aussi insisté sur l'importance de préserver la neutralité de l'action humanitaire multilatérale, d'éviter toute politisation des initiatives humanitaires et de garantir l'accès des populations vulnérables affectées par les crises et les conflits armés aux services et à l'aide humanitaire.

La conférence a, par ailleurs, appelé au renforcement de la gouvernance des organisations internationales et des capacités des acteurs humanitaires afin d'accélérer les opérations de sauvetage, de fournir l'aide d'urgence nécessaire, d'assurer l'accès aux soins médicaux, à l'alimentation, à l'eau potable et aux abris, et de protéger les victimes des guerres et des crises.

Les participants ont également recommandé l'adoption d'une approche préventive pour limiter les conséquences humanitaires des crises et des conflits armés, à travers la mise en place de systèmes d'alerte précoce efficaces permettant de prévenir l'éclatement et l'extension des conflits, tout en favorisant le retour de la sécurité et la consolidation de la paix.

Ils ont, en outre, plaidé pour la création de fonds financiers spécialisés, fondés sur la solidarité internationale, destinés à répondre rapidement aux conséquences humanitaires des conflits armés, des crises ainsi que des catastrophes naturelles et climatiques, en particulier au profit des femmes, des enfants, des réfugiés et des personnes déplacées.

Les recommandations ont mis l'accent sur l'importance de l'action anticipative et du renforcement des partenariats entre Etats, organisations internationales et secteurs public et privé selon une approche globale visant à réduire les souffrances des populations vulnérables et à limiter le coût humain des crises et conflits prolongés.

Elles ont enfin recommandé de redoubler d'efforts en faveur d'une solidarité humanitaire mondiale, afin de créer les conditions propices au relèvement des sociétés touchées par les guerres et les crises, de renforcer les perspectives de sécurité collective, de paix durable et de développement durable.

Les travaux de cette conférence internationale se sont articulés autour de deux thématiques : « Action humanitaire multilatérale et défis de la solidarité mondiale »; et « Liens entre action humanitaire multilatérale, consolidation de la paix et réalisation des objectifs de développement durable », a conclu le communiqué.