Afrique: Une entrepreneure de Sidi Bouzid primée au COMESA pour son projet d'entrepreneuriat collectif

Sana Amri, originaire de Sidi Bouzid, a récemment remporté le Prix de l'entrepreneuriat collectif lors de la 7e édition du Salon commercial et de la Conférence des affaires du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), organisées à Tunis du 1er au 3 juillet courant.

Cette distinction lui a été décernée pour son projet d'entreprise solidaire Divagro+ et de Société mutuelle de services agricoles (SMSA) « Al Batoumat » , spécialisée dans la transformation et la valorisation des produits agricoles et du terroir local.

Fondées en 2022, la coopérative compte 47 femmes membres alors que la société mutuelle « Al Batoumat » compte 25 membres, dont des agriculteurs hommes, tous engagés dans dans une dynamique d'entrepreneuriat collectif.

« Cette récompense est avant tout le fruit d'un travail collectif et d'une vision partagée plutôt qu'une réussite individuelle », a souligné dans une déclaration à l'agence TAP, la jeune entrepreneure âgée de 33 ans qui s'est distinguée parmi des participants venant de 21 pays.

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« Les femmes tunisiennes, notamment dans les régions de l'intérieur, sont capables de créer et de diriger des projets performants lorsqu'elles disposent des moyens et de l'accompagnement nécessaires », a-t-elle ajouté.

Amri, a indiqué que la coopérative « Al Batoumat », basée à Souk Jedid, est active dans la transformation et la valorisation des produits agricoles ainsi que dans la fourniture de services agricoles. Cette dynamique a permis de bâtir une expérience collective fondée sur l'esprit de coopération et le partage des responsabilités.

Selon elle, cette réussite est le résultat de plusieurs années de travail et de persévérance face à de nombreux défis. Elle constitue également, une reconnaissance du modèle de l'économie sociale et solidaire et du mouvement coopératif, qui contribuent à la création de valeur ajoutée, à la valorisation des produits locaux et au renforcement du rôle des femmes dans le développement économique.

Et d'ajouter que cette distinction représente un nouveau point de départ pour le développement des activités de la coopérative, avec l'ambition d'élargir ses débouchés et de promouvoir les produits locaux au-delà du gouvernorat de Sidi Bouzid, sur les marchés national et international.

La lauréate a enfin estimé que l'investissement en faveur des femmes rurales constitue un véritable levier pour le développement durable et le renforcement de l'économie locale.

Lancée avec des moyens limités et des financements propres, l'entreprise a progressivement gagné en envergure et en reconnaissance à l'échelle internationale grâce à la cohésion et à la détermination de ses membres.

Par la suite, elle a bénéficié de l'appui du programme européen EU4Youth, à travers le projet JEUN'ESS (Promotion de l'économie sociale et solidaire et création d'emplois décents pour la jeunesse tunisienne), mis en oeuvre par l'Organisation internationale du travail (OIT), en partenariat avec le ministère de l'Économie et de la Planification et avec le financement de l'Union européenne.