Afrique: Commerce extérieur - L'UE absorbe plus de 70 % des exportations tunisiennes au premier semestre 2026

L'Union européenne demeure le principal partenaire commercial de la Tunisie, représentant plus de deux tiers des exportations tunisiennes durant le premier semestre 2026, selon les données du commerce extérieur publiées par l'Institut national de la statistique (INS).

D'après le rapport de l'INS sur les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'étranger au cours des six premiers mois de l'année 2026, les exportations tunisiennes vers les pays de l'Union européenne ont atteint 24.375,1 millions de dinars, contre 22.348,9 millions de dinars durant la même période de 2025, soit 70,4 % du total des exportations nationales.

Cette progression confirme la place stratégique du marché européen pour les entreprises tunisiennes, notamment dans les secteurs industriels, mécaniques, électriques et agroalimentaires.

La France et l'Italie tirent la croissance des exportations vers l'Europe

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Au sein de l'Union européenne, la France et l'Italie restent les principaux partenaires de la Tunisie. Les exportations tunisiennes vers la France ont enregistré une hausse de 8,6 % durant le premier semestre 2026, tandis que celles destinées à l'Italie ont progressé de 5,5 %.

En revanche, certaines destinations européennes ont connu une évolution moins favorable. Les exportations vers l'Allemagne ont légèrement reculé de 0,5 %, alors que celles vers la Grèce ont enregistré une baisse plus marquée de 27,4 %.

Une progression remarquable des exportations vers certains marchés arabes

Au-delà de l'espace européen, les exportateurs tunisiens ont enregistré des performances importantes sur plusieurs marchés arabes.

Selon les données de l'INS, les exportations vers l'Égypte ont bondi de 104,8 %, tandis que celles vers l'Arabie saoudite ont progressé de 52,4 % durant la période étudiée.

Cette dynamique contraste toutefois avec le recul enregistré sur certains marchés maghrébins. Les exportations tunisiennes vers le Maroc ont diminué de 26,2 %, celles vers l'Algérie de 18,7 % et celles vers la Libye de 3,9 %.

L'Union européenne représente 44,9 % des importations tunisiennes

Du côté des importations, l'Union européenne conserve également une position dominante, même si sa part relative est inférieure à celle observée au niveau des exportations.

Les importations tunisiennes en provenance de l'Union européenne se sont élevées à 21.196 millions de dinars au premier semestre 2026, contre 18.354 millions de dinars durant la même période de 2025, représentant ainsi 44,9 % de l'ensemble des importations tunisiennes, selon les chiffres de l'INS.

Les achats depuis la France ont augmenté de 18,5 %, tandis que ceux en provenance d'Italie ont progressé de 13,7 %. À l'inverse, les importations depuis la Bulgarie ont reculé de 8,8 % et celles depuis le Portugal de 1,4 %.

La Chine, l'Inde et la Turquie renforcent leur présence

Hors Union européenne, plusieurs fournisseurs ont renforcé leur position sur le marché tunisien.

Les importations en provenance de Turquie ont progressé de 9,5 %, celles depuis l'Inde de 22,9 % et celles en provenance de Chine de 4,5 % durant les six premiers mois de 2026.

À l'opposé, les achats depuis la Russie ont enregistré une forte baisse de 44,8 %, tandis que ceux en provenance du Royaume-Uni ont diminué de 12,4 %.

Ces évolutions géographiques des échanges interviennent dans un contexte marqué par la poursuite de la dégradation du déficit commercial tunisien, qui demeure principalement alimenté par la facture énergétique.

Le renforcement des exportations et la diversification des marchés extérieurs figurent ainsi parmi les principaux enjeux pour consolider l'équilibre des échanges commerciaux du pays.