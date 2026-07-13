Afrique: Commerce extérieur - Le déficit tunisien s'élève à 12,5 milliards de dinars au premier semestre 2026

La Tunisie a enregistré une aggravation de son déficit commercial durant le premier semestre 2026, atteignant 12.569,4 millions de dinars contre 9.900,4 millions de dinars au cours de la même période de 2025. Cette évolution intervient dans un contexte marqué par une progression plus rapide des importations (+13,3 %) que des exportations (+9 %), selon les données du commerce extérieur publiées par l'Institut national de la statistique (INS).

Au cours des six premiers mois de l'année 2026, la valeur des exportations tunisiennes a atteint 34.645,2 millions de dinars, contre 31.773,7 millions de dinars durant le premier semestre 2025, enregistrant une croissance de 9 %. Dans le même temps, les importations ont atteint 47.214,6 millions de dinars, contre 41.674,1 millions de dinars une année auparavant.

Cette évolution a entraîné une détérioration du taux de couverture des importations par les exportations, qui s'est établi à 73,4 %, contre 76,2 % durant la même période de 2025.

L'énergie, principal facteur aggravant du déficit

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L'analyse de la balance commerciale par groupes de produits révèle que le déficit global reste largement lié au secteur énergétique. Le déficit enregistré dans ce domaine a atteint 6.779,3 millions de dinars durant le premier semestre 2026, contre 5.214,8 millions de dinars au cours de la même période de l'année précédente.

Hors secteur énergétique, le déficit commercial tunisien aurait été ramené à 5.790,1 millions de dinars, confirmant le poids important de la facture énergétique dans le déséquilibre des échanges extérieurs.

Les matières premières et demi-produits ont également contribué au déficit avec un solde négatif de 3.266,4 millions de dinars, suivis par les biens d'équipement (-2.228,4 millions de dinars) et les biens de consommation (-1.267,2 millions de dinars).

À l'inverse, les produits alimentaires ont dégagé un excédent commercial de 971,8 millions de dinars.

Hausse des exportations agroalimentaires et énergétiques

Sur le plan sectoriel, plusieurs filières exportatrices ont enregistré des performances positives. Les exportations des industries mécaniques et électriques ont progressé de 9,1 %.

Le secteur agricole et agroalimentaire a également connu une évolution favorable avec une hausse de 25,2 % des exportations, portée notamment par la progression des ventes d'huile d'olive. Ces dernières ont atteint une valeur de 3.383,8 millions de dinars contre 2.346,6 millions de dinars durant le premier semestre 2025.

Le secteur énergétique a, pour sa part, enregistré une croissance de 49,1 %, grâce notamment à l'augmentation des exportations de produits raffinés, dont la valeur est passée de 245,6 millions de dinars à 807,9 millions de dinars.

En revanche, certaines filières ont affiché des résultats en baisse. Les exportations de phosphates et dérivés ont reculé de 19 %, tandis que celles du secteur textile, habillement et cuir ont diminué de 3,5 %.

Les importations progressent dans tous les groupes de produits

La progression des importations a concerné l'ensemble des catégories de produits. La facture énergétique a augmenté de 33,5 %, tandis que les importations de produits alimentaires ont progressé de 27,1 %.

Les achats de biens de consommation ont enregistré une hausse de 9,3 %, ceux des biens d'équipement de 8,4 %, alors que les importations de matières premières et demi-produits ont augmenté de 6,5 %.

Cette dynamique traduit une augmentation des besoins du marché intérieur et des secteurs productifs, mais accentue également la pression sur les équilibres extérieurs du pays.

L'Union européenne demeure le premier partenaire commercial

Sur le plan géographique, l'Union européenne reste le principal partenaire commercial de la Tunisie. Elle a absorbé 70,4 % des exportations tunisiennes, pour une valeur de 24.375,1 millions de dinars contre 22.348,9 millions de dinars durant la même période de 2025.

Les exportations vers la France ont progressé de 8,6 % et celles vers l'Italie de 5,5 %. En revanche, elles ont enregistré une légère baisse vers l'Allemagne (-0,5 %) et un recul plus marqué vers la Grèce (-27,4 %).

La Tunisie a également renforcé ses exportations vers certains marchés arabes, notamment l'Égypte (+104,8 %) et l'Arabie saoudite (+52,4 %). À l'inverse, les ventes vers le Maroc ont diminué de 26,2 %, celles vers l'Algérie de 18,7 % et celles vers la Libye de 3,9 %.

Concernant les importations, celles en provenance de l'Union européenne ont atteint 21.196 millions de dinars, représentant 44,9 % du total des achats extérieurs, contre 18.354 millions de dinars au premier semestre 2025.

Les importations depuis la France ont augmenté de 18,5 % et celles depuis l'Italie de 13,7 %, tandis qu'elles ont reculé depuis la Bulgarie (-8,8 %) et le Portugal (-1,4 %).

Hors Union européenne, les importations en provenance de Turquie ont progressé de 9,5 %, celles de l'Inde de 22,9 % et celles de Chine de 4,5 %. En revanche, les achats depuis la Russie ont chuté de 44,8 % et ceux en provenance du Royaume-Uni de 12,4 %.

Avec un déficit commercial qui continue de se creuser, la maîtrise de la facture énergétique et le renforcement des capacités exportatrices demeurent les principaux défis pour l'économie tunisienne durant les prochains mois.

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