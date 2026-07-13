Tunisie: Riadh Mokdad prend la tête d'un comité provisoire pour gérer le CA Bizertin

12 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un comité directeur provisoire présidé par Riadh Mokdad a été désigné à la tête du Club Athlétique Bizertin, annonce le gouvernorat de Bizerte, dimanche, dans un communiqué.

Afin de régulariser la situation juridique du CA Bizertin et d'assurer la continuité de ses activités dans les meilleures conditions, le président du Conseil régional de la Jeunesse et des sports et gouverneur de Bizertin, Salem Ben Yacoub a décidé de nommer un comité de gestion provisoire conduit par Riadh Mokdad, précise le communiqué.

Ce comité exercera les prérogatives de représentant légal du club et assurera la gestion administrative ainsi que l'ensemble des affaires du CA Bizertin pour une période de deux mois à compter de ce dimanche, ajoute la même source.

Outre son président, le comité est composé de Mohamed Amine Bakkouri, Sabeur Ben Barka et Rim Maalaoui.

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