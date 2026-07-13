Sénégal: Campagne agricole 2026 - Le taux de distribution des intrants atteint 93 %

La première phase de la tournée nationale de suivi de la campagne agricole 2026 s'est achevée sur une note encourageante. Au terme de ses visites dans les régions de Kaolack, Fatick, Diourbel et Thiès, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Dr Cheikhou Oumar Bâ, a constaté un niveau moyen de distribution des intrants agricoles estimé à 93 %.

Avec un taux moyen de mise en place des intrants agricoles de 93 % dans les quatre régions visitées (Kaolack, Fatick, Diourbel et Thiès), la campagne agricole 2026 affiche des résultats nettement satisfaisants dès ses premières semaines.

Cette performance est le principal enseignement de la première phase de la tournée nationale conduite par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Dr Cheikhou Oumar Bâ, indique un communiqué reçu samedi 11 juillet 2026. La mission visait à évaluer l'état d'avancement de la campagne, à échanger avec les producteurs et à identifier les contraintes éventuelles afin d'y apporter des réponses rapides.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans les différentes localités parcourues, les producteurs ont salué la disponibilité des semences certifiées ainsi que la qualité des engrais mis à leur disposition. Ils ont également apprécié les progrès réalisés en matière de transparence et de traçabilité grâce au nouveau dispositif de distribution des intrants, renseigne la source. Les autorités estiment que ces avancées devraient contribuer à améliorer les rendements agricoles et à renforcer les perspectives de production pour la campagne en cours.

Au-delà de la disponibilité des intrants, la mission a permis d'évaluer les besoins en équipements agricoles. Pour accompagner la modernisation des exploitations, le ministre a annoncé l'acquisition prochaine de 500 motoculteurs et de 500 mini-tracteurs. Cet investissement vise à renforcer la mécanisation, à réduire la pénibilité des travaux agricoles et à accroître la productivité des exploitations familiales.

Après les premiers résultats enregistrés dans les régions pilotes, la digitalisation de la distribution des intrants sera progressivement étendue aux 14 régions du Sénégal. Le ministre a également réaffirmé le rôle stratégique de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) dans la politique de souveraineté alimentaire. À cet effet, une enveloppe de 500 millions de FCfa sera mobilisée pour reconstituer le capital semencier national. Cet appui permettra de renforcer la production de semences certifiées et de sécuriser durablement les approvisionnements des producteurs.

À l'issue de cette première étape, le Dr Cheikhou Oumar Bâ a salué l'engagement des services techniques, des autorités administratives, des collectivités territoriales, des organisations de producteurs, des coopératives, des femmes, des jeunes et de la presse locale dont la mobilisation a contribué au bon déroulement de la campagne.