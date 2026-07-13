Tunisie: ONAT - Remise des prix des concours nationaux du secteur de l'artisanat

Les 19 lauréats récompensés pour leurs efforts et leur savoir-faire artisanal se sont mobilisés en masse afin de recevoir leurs prix et tracer la voie vers de nouveaux accomplissements. Chacun ayant été primé dans une catégorie déterminée comme celle du meilleur projet, de la meilleure création et bien plus encore. L'ambition est de stimuler davantage l'esprit de créativité et d'innovation artisanale. Car le chemin vers l'excellence ne s'arrête pas là...

De façon traditionnelle et dans le cadre du soutien aux jeunes artisans et de l'encouragement de l'initiative et de l'innovation dans le secteur des industries traditionnelles, l'Office national de l'artisanat tunisien, sous la tutelle du ministre du Tourisme, Sofiène Tekaya, a organisé la cérémonie de remise des prix des Concours nationaux des industries traditionnelles pour l'année 2026.

Cet événement national prestigieux, célébrant les réalisations des artisans participant au 42e Salon de l'innovation des industries traditionnelles, réaffirme le statut de l'artisanat tunisien comme pilier fondamental de l'identité nationale et moteur essentiel du développement économique et social.

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En marge de la cérémonie, une mini-foire a été installée présentant les créations des différents artisans récompensés. Lamia Msellati, DG de l'Onat, a fait part de ses ambitions : « Organisées en marge du Salon de l'Innovation des artisanats traditionnels (ndlr : Salon qui s'est tenu en fin mars - début avril 2026), ces compétitions s'inscrivent dans le cadre des concours nationaux annuels d'innovation dans l'artisanat traditionnel, destinés aux jeunes entrepreneurs et récompensant le savoir-faire des artisans. »

Une participation importante

Plus de 229 participants, issus de diverses spécialisations, ont pris part aux concours sélectifs. La remise des prix de six concours distillant 19 prix s'est déroulée sous l'égide du ministre du Tourisme, Sofiène Tekaya. Mme Msellati de reprendre son argumentaire : « Cette initiative s'inscrit pleinement dans la Stratégie nationale des artisanats traditionnels, qui vise à encourager les artisans et les jeunes à s'engager dans un système de renouvellement et de diversification afin de répondre aux exigences des consommateurs sur les marchés nationaux et internationaux.

On a également mis l'accent sur la qualité lors de l'Olympiade des artisans et de l'artisanat, organisée à l'occasion du 42e anniversaire du Salon de l'Innovation des Artisanats Traditionnels. Ce concours était consacré à la spécialisation en gravure et en tatouages au henné sur le front.

Nous avons également travaillé sur le soutien à l'économie nationale en matière d'environnement, de protection des produits et d'économie circulaire. Nous avons organisé un prix et un concours dédiés à l'économie circulaire et on reste toujours ouverts aux propositions. Nous apprécions particulièrement les étudiants passionnés de lecture et intéressés par l'artisanat traditionnel.

Chaque année, nous organisons un prix et un concours spécialement destinés aux étudiants. Le marché du tourisme nous intéresse également. Afin d'encourager les touristes à acheter des produits tunisiens traditionnels, nous travaillons depuis trois ans à l'organisation d'un concours spécial, en guise de souvenir pour les touristes décédés. Ce sont ces différents concours qui permettront de décerner les prix, soit 11 au total.

Ce travail a été mené en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Les instances administratives et financières étaient présentes et ont participé à ces programmes, que ce soit au niveau des travaux du comité ou en apportant leur soutien aux concours et aux prix.

La composition du comité était diverse et de nombreux acteurs étaient impliqués, notamment les ministères du Tourisme, de la Culture, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Nous mentionnons également les établissements d'enseignement supérieur qui sont présents à nos côtés, que ce soit au niveau des spécialisations qui concernent les étudiants ou dans d'autres domaines.

L'enseignement supérieur est également présent à nos côtés. Tous sont nos partenaires dans ce domaine, et cette collaboration nous a permis de renforcer notre soutien au secteur des industries traditionnelles et d'encourager l'amélioration de sa compétitivité au niveau national et international. » Une opération séduction artisanale qui a mobilisé de nombreux acteurs et institutions tunisiens.

Ils s'appellent Romdhana Mosbahi, Ghalia Ktari, Firas El Abed, Issam Ben Nasser ou encore Aziza Slaoui, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes et se sont tous mobilisés pour recevoir leurs prestigieux prix, pour donner de l'élan à leur carrière et un nouveau souffle à leur savoir-faire artisanal. De nouveaux accomplissements sont attendus pour tracer la voie vers l'excellence pour ceux et celles qui le désirent.

Vers de nouveaux accomplissements

Les points figurant parmi les principaux objectifs de l'organisation d'un tel concours ont été dévoilés par Mme Msellati : « Nous travaillons au service de l'Office national de l'artisanat de façon concertée. Nous ne pouvons pas agir seuls ; nous avons des partenaires et des accords de partenariat avec toutes les institutions, en particulier dans les domaines de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'enseignement supérieur.

C'est ce qui nous aidera davantage en matière de recherche et d'innovation, de diversification et de protection de notre patrimoine culturel. » En effet, l'Onat ne reste pas sur ses acquis et tend à diversifier ses actions, tout en restant au diapason du progrès et de nouveaux savoir-faire.

Enfin en marge de la cérémonie de remise de prix, une signature de convention entre l'Onat et l'agence Tunis-Afrique Presse (TAP), présidée par Najeh Missaoui, a été signée qui pose les jalons vers une meilleure communication entre les deux institutions nationales.