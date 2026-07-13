Togo: Passer du petit commerce à l'industrie

13 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le petit commerce ne suffira pas à faire décoller l'économie togolaise. C'est le constat dressé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI), José Kwassi Symenouh, pour qui le vrai défi du secteur privé se joue désormais sur le terrain de l'industrialisation.

Les mises en relation organisées par la chambre entre opérateurs économiques le confirment : les échanges restent largement cantonnés au petit commerce, loin des projets industriels créateurs d'emplois.

Premier obstacle, l'argent. Les TPME et PME peinent toujours à décrocher des crédits bancaires, faute de garanties suffisantes ou face à des procédures jugées trop lourdes. Pour desserrer cet étau, la CCI travaille à un fonds d'investissement destiné à accompagner les entreprises dès leur création.

Deuxième difficulté, les hommes.

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Pour Symenouh, une entreprise ne fonctionne pas uniquement sur une bonne idée. Il faut des équipes formées, et surtout de la rigueur dans la gestion.

Reste enfin la compétitivité : des normes de plus en plus exigeantes, des infrastructures et des corridors commerciaux encore insuffisants, qui freinent la fluidité des échanges.

Pour répondre à ces défis, la CCI mise sur de nouvelles plateformes logistiques, ainsi que sur un fonds d'investissement dédié aux startups et à la transformation des PME en véritables entreprises industrielles.

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