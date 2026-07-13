Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme dans le Nakambé - le ministre Mahamadou Sana galvanise les forces combattantes

12 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Fidèle à sa volonté de maintenir un contact permanent avec les forces engagées sur le théâtre des opérations, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, s'est rendu ce week-end dans la région du Nakambé.

Au contact des hommes déployés en première ligne, le ministre leur a transmis la reconnaissance du gouvernement, tout en saluant leur courage, leur professionnalisme et leur détermination à défendre l'intégrité du territoire national. Cette mission a également été l'occasion de rappeler aux différentes forces et aux VDP l'impératif d'une collaboration étroite, avant de les inviter à demeurer vigilants et à poursuivre leur engagement. Réaffirmant que la sécurité est l'affaire de tous, le ministre a lancé un appel à une mobilisation encore plus forte de l'ensemble des Burkinabè. Convaincu que l'unité, la vigilance et l'engagement collectif constituent les clés de la victoire, il a réitéré sa confiance en une issue favorable de la lutte contre le terrorisme dans un bref délai.

DCRP-MSECU

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