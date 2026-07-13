L'annonce d'une probable visite d'État du Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, auprès de son homologue français, Emmanuel Macron, suscite déjà de nombreuses attentes. Si cette rencontre venait à être confirmée, elle s'inscrirait dans une longue tradition diplomatique qui lie le Gabon et la France depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le 17 août 1960.

Au-delà de son caractère protocolaire, une visite d'État constitue toujours un moment stratégique où se dessinent les grandes orientations de la coopération bilatérale. En tant que citoyen gabonais engagé et spécialiste des questions de partenariats et de mobilisation des ressources, il paraît utile de rappeler l'évolution de ces relations afin de mieux comprendre les enjeux d'une telle rencontre.

1 - De Léon Mba à Omar Bongo Ondimba : bâtir les fondations de la coopération.

Sous le Président Léon Mba (1960-1967), les premiers échanges avec les autorités françaises étaient principalement orientés vers la consolidation des institutions de la jeune République, la coopération administrative, la sécurité, la formation des cadres et l'accompagnement du développement économique.

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Avec l'arrivée au pouvoir du Président Omar Bongo Ondimba (1967-2009), cette coopération s'est considérablement renforcée. Pendant plus de quatre décennies, il rencontrera successivement Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Ces rencontres avaient généralement pour objectifs :

- le renforcement des relations diplomatiques ;

- la stabilité politique de l'Afrique centrale ;

- la coopération militaire et sécuritaire ;

- les investissements français ;

- le développement des secteurs pétrolier, minier, forestier et des infrastructures ;

- la coopération éducative, culturelle et sanitaire.

Cette période a profondément structuré le partenariat franco-gabonais.

2 - Sous Ali Bongo Ondimba : vers une diplomatie économique.

À partir de 2009, la coopération évolue progressivement. Les rencontres avec Nicolas Sarkozy, François Hollande puis Emmanuel Macron accordent une place croissante :

- à la diversification économique ;

- à l'industrialisation ;

- à la protection des forêts du Bassin du Congo ;

- au climat ;

- aux investissements privés ;

- à l'innovation ;

- au numérique ;

- à l'entrepreneuriat des jeunes.

La diplomatie économique devient progressivement le principal moteur de la coopération.

3 - Brice Clotaire Oligui Nguema : une nouvelle étape des relations franco-gabonaises ?

Si la visite annoncée au 20 juillet 2026 venait à se confirmer, elle pourrait ouvrir un nouveau chapitre des relations entre Libreville et Paris.

Sans préjuger du contenu officiel des échanges, plusieurs sujets pourraient naturellement retenir l'attention des deux Chefs d'État.

- Sur le plan économique

Les discussions pourraient porter sur :

- l'accroissement des investissements français ;

- l'industrialisation locale ;

- la transformation des matières premières ;

- le développement des PME gabonaises ;

- les partenariats public-privé ;

- le financement des infrastructures.

- Sur le plan environnemental.

Le Gabon étant l'un des principaux pays forestiers du monde, les échanges pourraient également concerner :

- la protection du Bassin du Congo ;

- les crédits carbone ;

- la biodiversité ;

- la transition écologique ;

- l'économie verte.

- Sur le plan éducatif et scientifique.

Les deux pays pourraient également approfondir leur coopération en matière :

- d'enseignement supérieur ;

- de recherche scientifique ;

- de mobilité universitaire ;

- de formation professionnelle ;

- de transfert de compétences.

- Sur le plan numérique.

Les enjeux liés :

- à l'intelligence artificielle ;

- à la cybersécurité ;

- à la transformation numérique de l'administration ;

- à l'innovation technologique,

pourraient également figurer parmi les sujets d'intérêt commun.

- Sur le plan sécuritaire.

Les questions de :

- coopération militaire ;

- sécurité maritime ;

- lutte contre la criminalité transfrontalière ;

- stabilité régionale,

demeurent traditionnellement présentes dans les relations entre les deux pays.

4 - Et la jeunesse dans tout cela ?

Pour la jeunesse gabonaise, une telle rencontre ne devrait pas être perçue uniquement sous l'angle diplomatique.

Elle pourrait constituer une véritable opportunité si elle débouchait sur des engagements concrets en faveur :

- de l'emploi des jeunes ;

- de l'entrepreneuriat ;

- de la formation professionnelle ;

- de l'innovation ;

- de la mobilité académique ;

- des échanges universitaires ;

- des start-up ;

- des industries culturelles et créatives ;

- du volontariat international ;

- de la participation des jeunes aux grands programmes de coopération.

La jeunesse représente aujourd'hui la principale richesse du Gabon. Son implication dans les partenariats internationaux devient un enjeu majeur de développement.

5 - Une évolution constante depuis plus de soixante ans.

L'observation de l'histoire des relations franco-gabonaises révèle une évolution progressive.

1960-1990 : priorité à la stabilité politique, à la coopération institutionnelle et à la défense.

1990-2010 : montée en puissance des investissements, de la gouvernance et de la coopération économique.

2010-2023 : affirmation des enjeux climatiques, environnementaux, numériques et industriels.

Depuis 2023 : recherche d'un partenariat davantage orienté vers la transformation locale, la création de valeur, l'investissement productif et le développement durable.

6 - Une visite qui pourrait être porteuse d'espoir.

Naturellement, il conviendra d'attendre la communication officielle des autorités pour connaître le contenu exact des échanges. Toutefois, l'histoire enseigne que les visites d'État entre le Gabon et la France ont souvent marqué des étapes importantes dans l'évolution des relations bilatérales.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, Spécialiste en Développement des Partenariats et Mobilisation des Ressources, au regard des défis actuels du pays, nombreux sont les Gabonais, notamment les jeunes, qui espèrent que ce type de rencontre permettra d'accélérer les investissements, de renforcer la coopération économique, de favoriser le transfert de compétences et d'ouvrir davantage d'opportunités en matière d'emploi, d'entrepreneuriat, d'innovation et de formation.

Plus qu'un rendez-vous diplomatique, une visite d'État peut devenir un véritable levier de développement lorsqu'elle se traduit par des partenariats concrets au service des populations. C'est dans cette perspective que cette éventuelle rencontre suscite un intérêt particulier, tant au Gabon qu'auprès des acteurs engagés pour le développement, qui y voient une occasion de consolider une coopération tournée vers l'avenir, au bénéfice des générations présentes et futures, a t-il ajouté.