Cote d'Ivoire: Éducation -La Côte d'Ivoire prépare une politique linguistique pour valoriser les langues nationales

La Côte d'Ivoire engage une nouvelle étape dans la valorisation des langues nationales au sein de son système éducatif. Du 10 au 12 juillet 2026, un atelier de présentation des résultats de la recherche de terrain et de pré-validation du projet de Politique linguistique de l'éducation s'est tenu à Grand-Bassam, sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan KOFFI.

Cette rencontre a réuni des responsables du secteur de l'éducation, des experts ainsi que des partenaires techniques et financiers autour d'un objectif commun : doter la Côte d'Ivoire d'un cadre de référence pour une meilleure intégration des langues nationales dans les apprentissages, tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

À l'ouverture des travaux, le directeur de l'Alphabétisation des adultes et de l'Éducation des adultes et des jeunes (DAAJE), MAH Louhan Mamadou, a exprimé sa reconnaissance au ministre N'Guessan KOFFI pour son engagement en faveur de ce projet. Il a salué l'intérêt accordé à la promotion des langues nationales, qu'il considère comme un levier essentiel du développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La Côte d'Ivoire est riche d'une remarquable diversité linguistique qui constitue un patrimoine culturel à préserver en vue, entre autres, d'améliorer la qualité de l'éducation. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'élaboration de la Politique linguistique de l'éducation », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de préserver cet héritage tout en le mettant au service des apprentissages.

Représentant le ministre, l'inspecteur général, secrétaire générale de l'Inspection générale, DIOMANDÉ Mabintou épouse CHERIF, a transmis les remerciements du gouvernement aux partenaires techniques et financiers pour leur engagement constant en faveur du renforcement du système éducatif ivoirien.

Elle a insisté sur les défis auxquels les systèmes éducatifs sont confrontés dans un contexte de profondes mutations. Selon elle, l'amélioration de la qualité des apprentissages, la réduction des inégalités, la promotion de l'inclusion et la préparation des jeunes aux transformations économiques, sociales, technologiques et culturelles nécessitent des politiques éducatives ancrées dans les réalités nationales.

« La langue est précisément l'une de ces ressources précieuses », a-t-elle affirmé, estimant que la prise en compte des langues nationales constitue un facteur déterminant pour rendre les enseignements plus accessibles et plus adaptés aux contextes locaux.

Les conclusions de cet atelier sont particulièrement attendues en raison de leur portée stratégique. Elles devraient permettre de finaliser un document de politique linguistique appelé à orienter l'usage et l'appropriation des langues dans le système éducatif ivoirien. À terme, cette initiative ambitionne de faire des langues nationales un véritable levier d'inclusion, de réussite scolaire et de préservation du patrimoine culturel, tout en renforçant l'efficacité des apprentissages au bénéfice des générations futures.