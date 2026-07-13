Les ministres chargés de la Défense des Etats membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES) se sont réunis à Ouagadougou ce 10 juillet 2026, dans le cadre d'une rencontre consacrée à l'opérationnalisation de la Force unifiée de l'AES.

Cette réunion a pour objectif principal d'examiner et de valider l'accord portant statut de la force unifiée, ultime texte devant compléter l'architecture juridique qui encadre cette force confédérale. Ce document définit notamment les droits, les obligations, les protections ainsi que les responsabilités des personnels militaires dans le cadre de leur déploiement au sein de la force unifiée, garantissant ainsi un cadre légal harmonisé pour les opérations militaires.

La validation de cet accord marque une étape décisive dans le processus de montée en puissance de la force unifiée de l'AES. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités des trois Etats de doter la Force unifiée d'une base juridique solide, indispensable à la conduite d'opérations coordonnées dans le respect des engagements souverains de chaque pays. Si ce cadre juridique vient consolider l'édifice institutionnel de la Force, celle-ci est déjà une réalité sur le terrain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les états-majors des trois pays coopèrent étroitement depuis plusieurs mois et des opérations offensives conjointes sont déjà conduites contre les groupes terroristes dans l'espace confédéral. L'adoption de ce texte permettra de renforcer davantage la légitimité, l'efficacité et l'interopérabilité de cette force au service de la sécurité collective des populations de l'AES.

Au-delà de la dimension juridique, cette rencontre témoigne de la détermination des Etats membres à accélérer la montée en puissance de la force unifiée, à intensifier les opérations sur le terrain et à renforcer leur réponse commune face aux défis sécuritaires. Elle illustre également la vision partagée des chefs d'Etat de la Confédération de faire de la Force unifiée, un levier majeur de la reconquête du territoire, de la protection des populations et de la préservation de la souveraineté des Etats de l'AES.