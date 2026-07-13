Burkina Faso: La croissance au profit des Burkinabè

Au titre de l'exercice budgétaire 2025, le Burkina Faso affiche un taux de croissance de 5,3 %, contre 4,8 % en 2024. Dans le même temps, le déficit budgétaire est passé d'environ 856 milliards F CFA à 334 milliards F CFA. Plus significatif encore, le résultat comptable national est passé de 4 milliards F CFA en 2024 à 72 milliards en 2025. C'est ce qui ressort du projet de loi de règlement et ses annexes, exercice 2025, adopté en Conseil des ministres du 9 juillet 2026.

Derrière les chiffres, ces performances témoignent des efforts constants du gouvernement dans la bonne gouvernance, l'innovation et la mobilisation accrue des ressources propres. Dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques et un contexte national où la priorité demeure la reconquête du territoire et la sécurisation des populations, l'amélioration des principaux agrégats macroéconomiques constitue une performance qui mérite d'être saluée. Mais, cette dynamique n'aurait pas été possible sans l'engagement des Burkinabè de l'intérieur et de la diaspora qui ont répondu présent en accompagnant les politiques publiques, en investissant dans leur pays, en s'acquittant de leurs obligations fiscales et en soutenant les initiatives nationales de développement endogène.

Cette adhésion collective confirme que le progrès économique est avant tout une oeuvre commune bâtie sur la confiance, la solidarité et la responsabilité de tous. Toutefois, aussi encourageants soient-ils, les chiffres n'ont de valeur que s'ils contribuent à améliorer concrètement le quotidien des populations. C'est donc à juste titre que le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré rappelle régulièrement que les indicateurs macroéconomiques ne prennent tout leur sens que lorsqu'ils se traduisent par des impacts réels et visibles, tels que l'accès aux services sociaux de base, la sécurité et la souveraineté économique.

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Cette vision pragmatique du développement guide les politiques publiques dont les premiers effets sont déjà perceptibles. En effet, dans le secteur de l'éducation, les investissements consentis permettent la construction de nouvelles infrastructures scolaires et universitaires, offrant ainsi un meilleur cadre d'apprentissage à des milliers d'élèves et d'étudiants.

L'acquisition de bus contribue à améliorer les conditions de mobilité, facilitant l'accès aux établissements d'enseignement, aux universités et aux services publics. Dans le domaine sanitaire, les centres de santé nouvellement construits et le renforcement des plateaux techniques améliorent l'offre de soins au bénéfice des populations.

A cela s'ajoutent les mesures de réduction des prix des médicaments essentiels ainsi que de certains examens médicaux permettant à un plus grand nombre de Burkinabè d'accéder à des soins de qualité à des coûts plus abordables. Les infrastructures routières connaissent également une transformation progressive. Les nouvelles routes et les travaux de réhabilitation facilitent la circulation des personnes et des biens, désenclavent plusieurs localités et soutiennent les activités économiques.

Parallèlement, la création d'unités indus-trielles pour la transformation locale des matières premières ouvre de nouvelles perspectives en termes de création d'emplois, de renforcement du tissu industriel et d'augmentation de la valeur ajoutée de la production. Les performances macroéconomiques consti-tuent donc les fondations d'un déve- loppement durable dont les retombées doivent continuer à irriguer les secteurs sociaux, améliorer les conditions de vie des populations et préparer un avenir meilleur pour les générations présentes et futures.

Il appartient désormais à chaque Burkinabè, dans un esprit de patriotisme et de responsabilité de soutenir les politiques publiques, en privilégiant la production nationale, en renforçant la mobilisation des ressources internes et en participant activement à l'effort collectif. Chacun contribue ainsi à bâtir un Burkina Faso plus fort et prospère.