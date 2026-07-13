Ile Maurice: Navin Ramgoolam salue la résilience des Rodriguais

La culture rodriguaise était à l'honneur, hier, au Centre Nelson Mandela, à La Tour Koenig, à l'occasion de la 10e édition de la Journée de la culture rodriguaise. Organisé par le Mouvement Solidarité Rodriguaise en collaboration avec le Centre Nelson Mandela, l'événement a réuni un nombreux public venu célébrer l'identité, les traditions et le patrimoine de Rodrigues à travers la musique, la danse, le slam, l'artisanat et la gastronomie.

La cérémonie officielle s'est tenue en présence du Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, et de son épouse, Veena Ramgoolam, du vice-président de la République, Robert Hungley, et de son épouse, de la Deputy Prime Minister, Arianne Navarre-Marie, du ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, et de son épouse, de la junior minister, Véronique Leu-Govind, ainsi que du chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt.

Au-delà de son volet festif, cette 10e édition a aussi permis de mettre en avant les valeurs de solidarité, de résilience et de partage propres à Rodrigues. L'un des moments forts de la journée a été la prestation de la slameuse Christelle Speville. À travers un texte retraçant l'histoire de Rodrigues, elle a rendu un hommage poignant à l'île et à ses habitants, récoltant une longue ovation.

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Dans son discours, le PM a salué les Rodriguais, qu'il a décrits comme un peuple courageux, travailleur et capable de surmonter les difficultés. Il a raconté qu'au cours d'une visite à Rodrigues, il avait vu un habitant, fatigué d'attendre l'installation d'un poteau électrique par le Central Electricity Board (CEB), le transporter lui-même sur ses épaules. «Linn al sarye poto-la li mem. Enn Morisien ti pou fer sa ? Zame. Li ti pou al fer tou kalite protestasion ek lamars.» Pour le PM, cette anecdote traduit parfaitement l'esprit d'initiative et la capacité des Rodriguais à trouver des solutions face aux difficultés.

Le chef du gouvernement a ensuite mis en avant le travail accompli par Franceau Grandcourt, notamment en matière de dessalement de l'eau. Réaffirmant son engagement en faveur du secteur culturel, il a annoncé vouloir accorder une place plus importante aux artistes et aux acteurs culturels. Il s'est également réjoui de la sélection de neuf groupes rodriguais pour représenter la République de Maurice aux prochains Jeux de la Francophonie, y voyant une reconnaissance du dynamisme de la scène artistique rodriguaise.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont profité d'animations culturelles variées, entre danses traditionnelles, chants, prestations musicales, expositions d'artisanat et découvertes gastronomiques.

Dix ans après son lancement, l'événement s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour promouvoir la culture rodriguaise qui rayonne bien au-delà de l'île.

Le PM sera à Rodrigues le 12 octobre

Le chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt, a profité de l'événement pour renouveler officiellement son invitation au Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, et à son épouse, Veena Ramgoolam, afin qu'ils assistent aux célébrations de la Journée de l'Autonomie, le 12 octobre prochain.

Absent lors de l'édition précédente, le PM a laissé entendre qu'il comptait cette fois effectuer le déplacement : «Mo espere pa pou ena clash avek enn lot levennman. Sa lane-la mo pou fer enn devwar al Rodrig mem si ena ou pena eleksion.»

Cette annonce a été accueillie par de chaleureux applaudissements. Si son agenda le permet, Navin Ramgoolam effectuera ainsi son premier déplacement à Rodrigues depuis son retour au pouvoir.