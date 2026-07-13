Ile Maurice: La «Statue des artistes»

Entre poésie, slam et confidences intimes, les plumes ? se sont une nouvelle fois engagées à livrer leurs mots et à faire résonner leur voix.

Le calendrier a parfois le sens de l'humour. Quelques jours après la Fête de la musique, où l'on a célébré les artistes à coups de scènes, de discours et de photos souvenir, le Budget nous a offert un nouveau cadeau : un futur Status of the Artist. Enfin... un futur.

Parce que pour l'instant, il n'y a ni statut ni contenu ni droits ni calendrier. Juste une annonce. Une de plus.

À ce stade, il serait peut-être plus honnête de parler de «Statue des artistes».

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Une statue, ça ne parle pas. Ça ne réclame rien. Ça reste de marbre. Et c'est exactement l'impression que donne la relation qu'entretiennent les gouvernements successifs avec le monde de la culture. Chaque année, les artistes alertent sur la précarité de leurs métiers. Chaque année, ils demandent un véritable cadre, une reconnaissance professionnelle et des mesures adaptées. Chaque année, on leur répond par une nouvelle promesse.

Mais qu'on se rassure. Dès qu'il faut remplir un centre commercial, donner une âme à un restaurant, faire rayonner une destination touristique, lancer un festival ou attirer du monde à un événement, les artistes redeviennent soudain indispensables. Ils ne sont plus une dépense, mais un investissement. Leur talent fait vendre. Leur créativité génère du trafic. Leur présence crée de la valeur.

Le reste de l'année, en revanche, ils semblent surtout servir à alimenter les chapitres «annonces» des Budgets.

En attendant que ce fameux Status of the Artist prenne une forme concrète, la «Statue des artistes» reste, malheureusement, la proposition la plus réaliste. Elle a au moins le mérite de décrire fidèlement l'immobilisme auquel le secteur est habitué depuis tant d'années.