Ile Maurice: Les autorités renforcent le suivi des approvisionnements

Les autorités disent suivre de près la situation de l'approvisionnement en médicaments, alors que plusieurs réunions se tiennent en début de semaine afin d'évaluer les stocks et d'accélérer les procédures d'approvisionnement, selon des informations obtenues auprès du ministère de la Santé.

Cette mobilisation intervient après les inquiétudes exprimées ces derniers jours concernant la disponibilité de certains traitements, notamment le Fluorouracil utilisé en chimiothérapie, ainsi que de médicaments destinés aux patients diabétiques.

Le ministère affirme qu'aucune pénurie généralisée n'est constatée dans le réseau public, tout en reconnaissant que l'approvisionnement de certains médicaments spécialisés, en particulier en oncologie, reste soumis à de fortes contraintes sur le marché international. Les retards de livraison, les appels d'offres parfois infructueux et la taille limitée du marché mauricien compliquent les achats, selon les autorités. Concernant les traitements contre le diabète, le ministère assure qu'il n'existe pas de rupture de stock de Vildagliptine. Les tensions observées dans certains établissements seraient liées à une consommation inhabituellement élevée dans certaines régions sanitaires, attribuée notamment à des pratiques de prescription jugées excessives.

Les autorités examinent également plusieurs pistes pour sécuriser durablement les approvisionnements, notamment la conclusion de contrats pluriannuels avec les fournisseurs, le recours à des achats groupés avec les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et une simplification des procédures administratives.

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Le ministère souligne que la continuité des traitements demeure une priorité, en particulier pour les patients atteints de cancer, dont les soins ne peuvent souffrir d'interruption.