Ile Maurice: Le premier avertissement de la rue !

Sursaut, recul et nouvel équilibre des forces ! La réaction du gouvernement, contraint de faire marche arrière sur plusieurs aspects de la réforme des pensions, traduit paradoxalement une avancée de l'opinion publique qui, en exprimant son indignation, démontre qu'elle a toujours le pouvoir de se faire entendre.

La manifestation de ce samedi 11 juillet, qui cristallise une crise de confiance nourrie par une succession de promesses non tenues, marque la première démonstration de défiance envers un gouvernement, pourtant élu à 60-0, et dont l'espoir suscité par l'alternance a progressivement laissé place à une série de désillusions.

Le retrait du means test, tout comme la suppression du NPPF, qui ne figurera finalement plus dans le Finance Bill, renforce la position politique de Subron, qui, en tant que leader de Rezistans ek Alternativ (mouvement de gauche historiquement proche des travailleurs et des syndicats) et occupant le fauteuil du ministère de la Sécurité sociale, ne pouvait apparaître comme un des acteurs d'un démantèlement du Welfare State.

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Après avoir affiché son agacement dès la présentation du Budget, sans ménager les experts chargés d'élaborer la réforme, qu'il accuse d'avoir induit le Premier ministre en erreur, Subron avait ensuite laisser planer la menace d'un départ de l'Alliance du Changement avant de devenir le porte-parole le plus offensif du gouvernement !

Depuis, il est sur tous les fronts, à l'exemple de ce vendredi, où en conférence de presse, il s'est employé à rassurer la population, menant ainsi une campagne de communication dont le but est de faire oublier le means test tout en présentant ce qu'il qualifie de version «réajustée» de la réforme des pensions.

Pourtant, à regarder de plus près cette nouvelle formule améliorée, l'âge de 65 ans demeure toujours la pierre angulaire de la réforme car le choix de percevoir sa pension avant cet âge entraînera une réduction du montant, tandis que repousser son départ permettra de toucher davantage. En clair : oui, s'éreinter plus donnera la possibilité d'une pension avantageuse... si on ne meurt pas de fatigue avant !

Alors que Subron espérait, grâce aux concessions obtenues, désamorcer la colère des syndicats et faire échouer la mobilisation de ce samedi - plateforme utilisée par des membres de l'opposition pour tirer un capital politique -, la participation de ceux qui se sont déplacés démontre que ces ajustements ne suffisent pas à apaiser la rue. Désormais, le retour de la pension universelle à 60 ans constitue la revendication majeure de ceux qui ont marché ce samedi 11 juillet. Cette demande sera-t-elle entendue par le leader de Rezistans ek Alternativ, qui parle de cogouvernance entre le peuple et l'Alliance du Changement ?

Si cette formule laisse sceptique, force est de constater que le ministre de la Sécurité sociale est parvenu à se faire entendre en obtenant plusieurs assouplissements de la réforme auprès d'un Ramgoolam qui joue les équilibristes ! D'un côté, il préserve la crédibilité de son comité d'experts, dont il a encore salué le professionnalisme vendredi au Parlement alors que de l'autre, il cherche à renvoyer l'image d'un chef de gouvernement capable d'écouter les préoccupations de la population lorsque la contestation prend de l'ampleur.

Est-ce la démission de Bérenger et la crainte d'un éventuel départ de Rezistans ek Alternativ qui rend le Premier ministre plus attentif ? Ou a-t-il simplement pris conscience que cette première manifestation pourrait marquer le début d'un mouvement citoyen élargi, rendant son gouvernement plus impopulaire qu'il ne l'est déjà ? Le rassemblement de ce samedi, maintenu malgré la révision du gouvernement, ressemble à un premier avertissement adressé à un pouvoir perçu comme déconnecté des préoccupations de la population et rappelle qu'une majorité électorale n'exonère pas le pouvoir du devoir d'écoute.

Car si tout cet épisode contraint aujourd'hui le gouvernement à faire marche arrière, il montre également qu'un sursaut citoyen peut créer un nouvel équilibre des forces entre le pouvoir et l'opinion publique...