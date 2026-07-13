Congo-Brazzaville: Hommage du Premier ministre à Jean-Paul Pigasse

11 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
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Je salue la mémoire d'un homme d'honneur et de conviction. Je rends hommage à celui qui a su contribuer à faire renaître l'espoir au Congo et à redonner aux Congolais le goût du vivre-ensemble au lendemain de la guerre du 5 juin. Le Congo perd une plume, une voix, un témoin.

En créant "Les Dépêches de Brazzaville" et l'Agence d'information d'Afrique centrale (Adiac), Jean-Paul Pigasse, par sa plume aiguisée et engagée, s'est imposé comme un véritable témoin des blessures du Congo, une grande voix déterminée à porter les cris du pays au-delà des frontières et un acteur majeur de sa reconstruction.

Il a offert au Congo un espace de vérité, de débat et de mémoire au lendemain de la sombre période de la fin des années 1990. En ces temps de profond traumatisme, il avait choisi d'informer le monde sur les efforts de reconstruction entrepris par le président Denis Sassou N'Guesso et le peuple congolais. Il aimait le Congo, sa seconde patrie. Il avait fait le choix de le promouvoir chaque jour, de le raconter au monde et de le décrire dans ses joies, ses douleurs, ses peines et ses espoirs.

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À titre personnel, je lui sais gré d'avoir contribué à la promotion de ma carrière, comme il a su le faire pour de nombreux cadres de ce pays. Dans "Les Dépêches de Brazzaville", il a mis en lumière mes initiatives, mes actions, mes travaux et mes publications. Il m'a ouvert les portes de toutes les éditions du Salon du livre de Paris pour promouvoir mes ouvrages.

Il m'a également soutenu dans le cadre de l'opération « L'École à domicile », au plus fort de la crise de la covid-19, en publiant dans les colonnes des Dépêches de Brazzaville les cours dispensés par le biais des médias.

Repose en paix, Jean-Paul.

Que ton oeuvre continue d'inspirer celles et ceux qui écrivent pour éclairer, édifier et fortifier. Et que l'amour profond que tu portais au Congo inspire chacun d'entre nous, afin que s'éveille le patriotisme qui sommeille encore dans bien des coeurs.

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