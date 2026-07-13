Congo-Brazzaville: Infrastructure - La Tour Espérance sera prête en 2027

La ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka- Babackas, a visité, le 9 juillet à Brazzaville, le chantier de la « Tour Espérance », le futur siège de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la célébration des 70 ans de la CNSS.

L'objectif de la visite était de constater l'avancement des travaux et de réaffirmer la portée stratégique de cet édifice. Accueillies par les équipes de la CNSS et de l'entreprise MBTP, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka- Babackas et sa délégation ont pu visiter les différents étages de la tour. L'ingénieur en chef, Abikou Hector, a détaillé les avancées significatives des gros travaux qui sont déjà réalisés à 95%.

L'édifice de vingt-six étages, sur trois niveaux de sous-sol, totalisera 35 000 mètres carrés de surface bâtie. Il accueillera des bureaux, des espaces commerciaux, des restaurants panoramiques et un centre de conférence de 722 places.

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Au-delà de l'aspect architectural, ce projet est présenté comme un levier financier essentiel pour la CNSS. Son directeur général, Évariste Ondongo, et ses équipes ont rappelé que la Caisse, qui gère les pensions de retraite et les prestations sociales, doit diversifier ses ressources pour faire face à ses engagements, notamment devant l'inflation. « La CNSS collecte des ressources longues et doit donc les investir avec sagesse. On parle d'un investissement important pour que cette ressource puisse faire face aux pensions », a précisé la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka- Babackas.

La tour est un investissement immobilier à usage commercial. Les projections, jugées « prudentes », estiment le potentiel de revenus locatifs annuels à environ 9 millions d'euros, permettant un amortissement en dix ans. L'édifice de 128 mètres de hauteur est conçu comme un espace de coworking moderne et sécurisé, offrant des locaux de grand standing. La ministre s'est dite satisfaite des avancées de ce bâtiment gigantesque qui impressionne « plus d'un » dans la capitale.

La première pierre de cette infrastructure avait été posée en mars 2024 par le président Denis Sassou N'Guesso. Elle sera livrée en mai 2027, conformément au calendrier initialement prévu, a rappelé l'ingénieur.