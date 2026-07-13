Congo-Brazzaville: Énergies renouvelables - Le CEO consolide ses acquis

Dans la dynamique de consolidation des acquis du Centre d'excellence d'Oyo (CEO) pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ainsi que de son autonomisation d'ici à l'horizon 2028, le Comité de suivi de la structure s'est réuni le 10 juillet, à Brazzaville.

Les échanges ont porté, entre autres, sur le fonctionnement du CEO, le bilan des activités réalisées, l'état d'avancement des projets et les perspectives de développement tout comme les actions à mettre en oeuvre en vue d'assurer une gouvernance efficace et durable du centre. « Nous avons passé en revue le travail réalisé par le CEO tout en formulant les recommandations », a indiqué le vice-président du Comité de suivi, Léon Voumbo.

Lors de cette réunion du Comité de suivi, les partenaires ont réaffirmé leur engagement commun à faire du centre un pôle régional de référence dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la recherche, de l'innovation et du développement durable. « Nous avons discuté des principaux projets sur lesquels nous allons continuer à travailler, notamment la recherche appliquée, le renforcement des capacités en énergies renouvelables », a indiqué Luca Longo, chef de projet auprès de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

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Le CEO, rappelons-le, a pour missions, entre autres, de faciliter la recherche et le développement de solutions en matière d'énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans les Etats membres de la Commission économique des États de l'Afrique centrale ; de créer les mécanismes et les opportunités pour la fiabilité du marché des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ; de soutenir les technologies liées aux énergies...

Inauguré en avril 2023 par le président de la République Denis Sassou N'Guesso, le CEO est le fruit de la coopération entre la République du Congo, la compagnie pétrolière italienne Eni et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel.