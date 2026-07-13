Tunisie: Rencontre à l'initiative de l'Association d'amitié Tuniso-Russe - Le multilatéralisme, le développement pacifique et les défis sécuritaires régionaux

Hier, lors d'une rencontre-débat organisée par l'Association d'amitié tuniso-russe à la Cité de la Culture à Tunis, une pléiade de représentants diplomatiques, d'experts et d'académiciens ont débattu des défis actuels du multilatéralisme et des défis, notamment sécuritaires, du développement dans les pays du Sud ou le Sud global, à l'heure de changements géopolitiques notables dans plusieurs régions du monde, outre les critiques incessantes envers l'ordre mondial actuel et son injustice envers les pays pauvres et en voie de développement. Parmi les participants à cette journée, on cite, entre autres, l'ambassadeur d'Iran, Masoud Hosseini, l'ambassadeur de Cuba, Orlando Requeijo Gual, ainsi que les anciens ambassadeurs de Tunisie en Russie, Ali Goutali, et de Palestine en Tunisie, Hael Al Fahoum.

La rencontre, qui a été organisée à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations tuniso-russes, a été aussi une opportunité pour présenter les fruits des relations bilatérales entre la Tunisie et la Russie ainsi que les évolutions potentielles, notamment dans les secteurs des échanges commerciaux, du tourisme, de la santé, de la formation, de l'énergie, outre les concertations politiques entre les deux pays.

Dans son discours d'ouverture de la rencontre, Fathi Achouch, président de l'Association d'amitié tuniso-russe, a évoqué la suprématie des conventions internationales en matière de consécration des droits des peuples à décider de leur sort, tout en insistant sur la pertinence de révolutionner le système d'arbitrage international afin de garantir un traitement plus juste et équitable des litiges, à l'heure où l'on connaît une aggravation des conflits régionaux.

Pour sa part, l'ancien ambassadeur de Tunisie en Russie, Ali Goutali, a insisté sur l'importance des relations bilatérales tuniso-russes dans divers domaines de coopération dont les industries, la médecine, la formation et le tourisme. Une coopération qui a été institutionnalisée depuis 1999 via le haut comité mixte, les visites officielles, ainsi que les consultations politiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Goutali a souligné la convergence de vues des deux parties sur un certain nombre de questions d'envergure régionale et internationale, et notamment la justesse de la cause palestinienne. Il a relevé les changements géopolitiques actuels dans le monde qui connaît désormais la formation de plusieurs groupes de force régionales dont, entre autres, les BRICS, tout en soulignant l'intérêt que porte actuellement la Russie aux pays d'Afrique, du monde arabe et du Moyen-Orient.

Goutali a évoqué les différentes initiatives lancées pour soutenir le développement pacifique, notamment des pays en voie de développement, et son importance pour leur permettre de profiter des évolutions technologiques et réaliser un développement durable.

Pour sa part, le chargé d'affaires auprès de l'ambassade russe en Tunisie, Vladimir Khatuntsev a passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Russie, ainsi que le potentiel existant, tout en saluant la solidité des relations diplomatiques et bilatérales.

A cet effet, on note une évolution des échanges commerciaux entre les deux pays qui s'établissent actuellement aux environs de 1,8 milliard de dollars américains. Des échanges qui reflètent une dynamique commerciale importante plaçant la Tunisie au top 5 des partenaires commerciaux de la Russie en Afrique.

Khatuntsev a souligné l'importance du potentiel d'évolution auquel s'intéresse la Russie, notamment dans les secteurs de la formation académique, de la santé et du tourisme. Sur le plan politique, Khatuntsev a insisté sur le respect de la Russie du principe de non-ingérence, tout en prônant davantage de coopération entre les pays du Sud.