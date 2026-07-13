Congo-Brazzaville: Assemblée parlementaire de la Francophonie - Le pays partage son expérience à Yaoundé

La section congolaise de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a participé, du 7 au 12 juillet à Yaoundé, au Cameroun, aux travaux de la 51e session de cette institution, et a pris une part active dans les débats en commissions.

Consacrées aux enjeux de paix, de démocratie, de bonne gouvernance et du climat des affaires, les assises ont structuré leurs travaux autour de plusieurs commissions thématiques. Participants aux débats au sein des commissions aux côtés de leurs collègues venus des différents pays, les députés congolais se sont illustrés par leurs interventions.

C'est le cas du président délégué de l'APF section du Congo, Roland Bouity-Viaudo, à la commission des affaires économiques. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a rappelé, en effet, les grands rendez-vous continentaux organisés récemment au Congo ainsi que des avancées enregistrées ces derniers temps dans le pays.

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Il est revenu, par exemple, sur la tenue, du 25 au 29 mai dernier à Brazzaville, des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, un grand forum qui a permis de couvrir une table ronde des bailleurs de fonds sur l'architecture financière de l'Afrique. Selon Roland Bouity-Viaudo, ce fut une réunion de haut niveau sur les perspectives économiques du continent, à côté d'une autre table ronde organisée par les bailleurs de fonds pour le financement du plan d'investissement du Fonds bleu du bassin du Congo, concernant le développement durable.

En marge de ces Assemblées générales annuelles, il s'est tenu également une table ronde sur l'épidémie de virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda.

« En ce qui concerne le Congo, des contacts ont été renoués avec le Fonds monétaire international pour la signature d'un nouveau plan de financement pour les années à venir. Nous avons aussi au niveau du pays adopté, il y a quelques semaines, un nouveau code minier, pour avoir une meilleure maîtrise de nos ressources et aller donc vers une transformation in situ dans le pays de certaines ressources minières », a partagé le président délégué de la section APF-Congo. Il a précisé que la transformation locale des matières premières est aujourd'hui un défi pour l'Afrique afin d'éviter d'exporter des produits bruts.

Il a rapellé, par ailleurs, que le 16 avril 2025, les Nations unies ont adopté une Décennie sur le boisement et le reboisement pour la période 2027-2036, une lueur d'espoir en vue de lutter efficacement contre le réchauffement climatique.

Dans la commission politique, le député Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia a présenté la situation politique de son pays. Il a rappelé la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale à l'issue de l'élection présidentielle de mars dernier remportée haut la main par le président sortant, Denis Sassou N'Guesso. Pour lui, le chef de l'Etat réélu a confié à cette nouvelle équipe la mission de mettre en oeuvre son projet de société intitulé « L'accélération de la marche vers le développement », traduit en Programme d'action du gouvernement, après sa présentation à la représentation nationale par le Premier ministre.

Parlant du calendrier politique, le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, dans le département de la Nkéni-Alima, a annoncé la tenue en 2027 des élections législatives et locales. « Au Congo, les députés de l'Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours et nous avons 153 circonscriptions électorales. La section congolaise prône l'action parlementaire de l'APF et reste déterminée à oeuvrer dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour promouvoir le dialogue entre les peuples et les valeurs de paix et de démocratie », a martelé Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.

Notons que l'APF compte en son sein quatre commissions permanentes dont la commission politique; la commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles; la commission des affaires parlementaires; et la commission de la coopération et du développement.