Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Club 2002-PUR lance les préparatifs de son premier congrès

Le Club 2002-Parti pour l'unité et la République (Club 2002-PUR) est entré de plain-pied dans les préparatifs de son premier congrès ordinaire. Réunie le 11 juillet à Brazzaville, la Commission nationale de supervision et de coordination du comité préparatoire a validé la feuille de route ainsi que le chronogramme des activités, donnant ainsi le coup d'envoi officiel du processus devant conduire à la tenue de ce premier congrès avant la fin de l'année.

Le processus devant conduire au premier congrès ordinaire du Club 2002-PUR, une formation politique de la majorité présidentielle, est désormais enclenché. Au lendemain de la réunion du Comité national préparatoire, les membres de la Commission nationale de supervision et de coordination se sont retrouvés pour examiner et adopter les principaux documents de travail élaborés. Selon le rapporteur de la Commission, Louis Gabriel Missatou, ces travaux préparatoires évoluent conformément aux orientations fixées par le président fondateur du parti, Guy César Wilfrid Nguesso.

La feuille de route et le chronogramme soumis par le Comité national préparatoire ont été jugés conformes aux délais arrêtés par la direction nationale. « Nous avons adopté le chronogramme afin de donner le signal du démarrage effectif des travaux préparatoires. Les différentes structures disposent désormais d'un calendrier précis et d'une date limite pour produire les livrables nécessaires à la fixation de la date du congrès », a déclaré Louis Gabriel Missatou, le député de la première circonscription électorale de Lumumba, à Pointe-Noire.

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Le calendrier prévoit le déploiement du Comité préparatoire sur l'ensemble du territoire national. Les assemblées générales dans les fédérations se tiendront du 27 juillet au 30 septembre prochain. Elles permettront de mettre à jour les instances locales du parti dans les différents départements avant la rédaction d'un rapport général. Une fois cette étape achevée, le parti organisera les congrès départementaux, prélude au premier congrès ordinaire national. « La machine est en marche, le train a démarré et plus personne ne peut l'arrêter », a affirmé ce cadre du parti, se réjouissant du déroulement serein des travaux.

Interrogé sur la démission, le 26 juin dernier, du premier secrétaire général du parti, Juste Désiré Mondelé, actuel ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, le rapporteur de la Commission a assuré que cet événement n'affecte pas la dynamique engagée. « Nous saluons son leadership passé, qui a contribué à la bonne marche du parti, mais nous poursuivons sereinement les préparatifs de notre congrès », a-t-il affirmé.

Louis Gabriel Missatou a également mis en avant le poids politique du Club 2002-PUR sur l'échiquier national, avec sa cinquantaine d'élus locaux ainsi que quatre parlementaires, dont deux députés et deux sénateurs. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi électorale, a-t-il dit, impose l'appartenance à un parti politique pour être candidat aux élections locales et législatives. Cela suscite un afflux de demandes d'adhésion. « Nous enregistrons de nombreuses demandes d'admission d'anciens élus indépendants et d'autres personnalités désireuses de rejoindre le parti. Une campagne d'adhésion sera prochainement lancée en parallèle aux travaux préparatoires du congrès », a annoncé le député de la première circonscription électorale de Lumumba.