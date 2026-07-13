Tunisie: Festival International de Hammamet 2026 - « Shiraz » de Dhafer Youssef, une ode musicale à l'amour et à la paix

Il y'a des parenthèses musicales qui se vivent, et celle orchestrée par Dhafer Youssef dans le cadre du festival International de Hammamet ne déroge pas à la règle.

Le concert exclusif offert par le virtuose à son public de Hammamet, a hypnotisé le théâtre comble.

Outre l'évidence que son répertoire reste un hymne à la vie, à la paix et à l'amour, Dhafer Youssef possède cet atout fort de transporter voire transcender son auditoire. Son don épouse le lieu, sa synergie et la nature qui l'enveloppe, pour donner vie à une paix intérieure peu courante, rare. Un bien-être qui émane de la musique et des sonorités nouvelles, extraites de son album inédit « Shiraz ».

L'artiste manie l'art de se laisser écouter de bout en bout via ses instruments et sa voix reconnaissable. Grâce à sa virtuosité singulière, Dhafer Youssef crée un dialogue des cultures, tend une brèche vers la mixité, et met à disposition de l'audience tout un langage musical peu saisissable, mais qui titille la psyché et le ressenti du public.

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Son nouvel album présenté dans le cadre cette édition anniversaire du festival porte le prénom de sa femme Shiraz Fradi, réalisatrice. Ce répertoire se veut plus intime, privé et qui a mélangé avec des sonorités inédites, stimulantes, nouvelles. Ce qui donne au public la sensation d'avoir découvert une autre version de leur artiste phare.

« Shiraz » est aussi une référence à une ville iranienne truffée de richesses historiques, et de patrimoine humain inépuisable. L'artiste vedette était entourée sur scène par Daniel Garcia Diego au piano, Mario Rom Trumpet, Swaéli Mbappé à la basse électrique, Tao Ehrlich au Drums et Nguyên Lê à la guitare électrique et qui s'occupe également du Sound Design. Parmi les morceaux interprétés citons « Eyeblink and eternity » en 2 parties, « Rose Fragrance », « The Epistle of love » sur 3 parties, ou « Zakir Bhai Eternal Longing » sur 2 parties, sans oublier, « Milestones » et « Shajan ».

Une belle brochette de talents a aiguisé sa performance sur presque 2h et confirmer sa maîtrise du Oud, du rythme musical, et des compositions.

Musique classique, Jazz, Blues et sonorités orientales ont fusionné pour offrir de la magie aux soirées musicales attendues de cette saison, qui se poursuit jusqu'au 13 août 2026 sous le slogan « Endless Memories ».

Une autre artiste incontournable de la scène libanaise Yasmine Hamdan s'empare du théâtre le temps d'une soirée, dans la nuit du 13 août 2026.