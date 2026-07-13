Tunisie: Fortes chaleurs - L'ANME dévoile les bons réflexes pour économiser l'électricité

Alors que les températures estivales entraînent chaque année une forte hausse de la demande en électricité, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) lance une campagne de sensibilisation afin d'encourager les citoyens à adopter des comportements plus responsables et à limiter la consommation énergétique, notamment durant les heures de pointe.

À travers une série de vidéos diffusées sur sa page officielle, l'ANME rappelle que l'électricité constitue une ressource essentielle au quotidien et appelle à une mobilisation collective pour préserver l'équilibre du réseau électrique national durant les périodes de forte sollicitation.

Climatisation à 26 °C et appareils énergivores à éviter aux heures de pointe

Parmi les principales recommandations formulées par l'Agence figure l'utilisation rationnelle des climatiseurs. L'ANME conseille de régler la température à 26 °C, un niveau qui permettrait d'assurer un confort thermique suffisant tout en évitant une consommation excessive d'énergie.

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L'Agence invite également les citoyens à limiter l'utilisation des appareils électroménagers les plus énergivores pendant la période de pointe, qui s'étend de 11 heures à 16 heures.

Sont notamment concernés les fours électriques, les machines à laver, les aspirateurs, les sèche-linge et les fers à repasser. L'objectif est de reporter leur utilisation en dehors de cette plage horaire afin de réduire la pression sur le réseau électrique national, particulièrement sollicité durant les journées de forte chaleur.

Des gestes simples pour réduire la consommation

L'ANME insiste également sur l'importance d'un entretien régulier des équipements électriques. Un appareil bien entretenu fonctionne de manière plus efficace, consomme moins d'énergie et bénéficie d'une durée de vie plus longue.

L'Agence rappelle par ailleurs que certains appareils continuent à consommer de l'électricité lorsqu'ils restent branchés, même en mode veille. Elle recommande ainsi de déconnecter les téléviseurs, ordinateurs, chargeurs et autres équipements électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Elle encourage aussi les citoyens à éteindre les lumières et à débrancher les appareils électriques avant de dormir ou de quitter leur domicile pour une longue période, notamment lors des voyages.

Un enjeu majeur pendant les mois d'été

Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des efforts de l'ANME visant à promouvoir l'efficacité énergétique et à développer une culture de consommation responsable.

Durant les mois d'été, l'utilisation intensive des climatiseurs, combinée à la hausse des températures, entraîne traditionnellement une augmentation importante de la demande en électricité. À travers ces recommandations, l'Agence souhaite réduire les pics de consommation et contribuer à garantir la continuité et la stabilité de l'approvisionnement électrique.

Au-delà des économies réalisées sur les factures des ménages, l'ANME rappelle que chaque geste compte pour préserver les ressources énergétiques et participer à une utilisation plus durable de l'énergie.