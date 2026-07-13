Tunisie: TGM - Les nouveaux trains électriques du géant chinois CRRC arrivent en 2027

Le compte à rebours est désormais lancé pour la modernisation du TGM. La Société des transports de Tunis (Transtu) réceptionnera le premier train électrique neuf destiné à la ligne Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) en novembre 2027, selon le calendrier transmis par le constructeur chinois CRRC Nanjing Puzhen Co. Ltd.

Cette première rame fera l'objet d'une série d'essais techniques dans les dépôts de la Transtu ainsi que sur la ligne ferroviaire de la banlieue nord, avant l'entrée progressive en exploitation commerciale. La réception des 17 autres trains est prévue à partir de 2028, à raison d'une rame livrée chaque mois.

Cette opération constitue une étape majeure dans le projet de renouvellement complet d'une ligne considérée comme stratégique, à la fois sur les plans du transport urbain, touristique et historique.

Un marché de 18 rames électriques financé par des partenaires européens

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L'arrivée de ces nouveaux trains intervient après la signature, le 10 juillet 2026, d'un contrat entre la Société des transports de Tunis, représentée par son président-directeur général Abdelraouf Salah, et la société chinoise CRRC Nanjing Puzhen Co. Ltd, représentée par son directeur général Yang Qi.

Le marché porte sur l'acquisition de 18 rames de trains électriques neuves destinées au TGM. Il comprend également un contrat de maintenance d'une durée de cinq ans, incluant la fourniture de pièces de rechange et d'équipements d'entretien, ainsi que l'acquisition d'une machine de reprofilage des roues afin de garantir la sécurité, la fiabilité et la disponibilité du matériel roulant.

Le coût global de cette opération est estimé à environ 75 millions d'euros. Le financement est assuré à parts égales par deux institutions financières européennes : la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d'investissement (BEI).

Le projet a été réalisé en présence de représentants des ministères du Transport, de l'Économie et de la Planification ainsi que des Affaires étrangères, aux côtés de représentants de l'Union européenne et des institutions financières partenaires.

Des trains plus modernes pour améliorer le confort des voyageurs

D'une longueur de 40 mètres, les nouvelles rames seront équipées de systèmes de vidéosurveillance et d'un dispositif d'information destiné aux voyageurs. Entièrement climatisées, elles pourront accueillir jusqu'à 400 passagers, dont 90 places assises, avec un espace réservé aux personnes à mobilité réduite.

Avec une vitesse maximale de 100 km/h, ces nouveaux trains permettront également d'améliorer la fréquence des dessertes. La Transtu prévoit une circulation toutes les six minutes durant les heures de pointe et toutes les douze minutes en dehors des périodes de forte affluence.

Selon la société, ces équipements contribueront à augmenter la capacité de transport de la ligne, à améliorer la régularité des trajets et à offrir des conditions de déplacement répondant davantage aux standards internationaux en matière de sécurité et de qualité de service.

Une rénovation complète de la ligne historique

L'acquisition des nouvelles rames s'inscrit dans un programme plus large de modernisation intégrale du TGM. La Transtu rappelle que plusieurs composantes essentielles de la ligne ont déjà été rénovées, notamment les voies ferrées, les stations voyageurs, les installations électriques, les passages à niveau, les ouvrages d'art ainsi que les systèmes de signalisation lumineuse.

Les travaux liés aux ponts et aux infrastructures techniques sont actuellement en phase d'achèvement, parallèlement au projet de modernisation du système de signalisation.

Avec ces investissements, les autorités ambitionnent de redonner au TGM un rôle central dans la mobilité de la capitale et de sa banlieue nord, en proposant un transport ferroviaire plus fiable, plus confortable et mieux adapté aux besoins quotidiens des usagers.

Après plusieurs années marquées par les difficultés d'exploitation et les attentes des voyageurs, la plus ancienne ligne ferroviaire de banlieue du pays s'apprête ainsi à tourner une nouvelle page de son histoire.