Tunisie: Grève des taxis et des louages - Le transport non régulier paralysé dans tout le pays

Les professionnels du transport public non régulier de personnes observent, ce lundi 13 juillet 2026, une grève générale sur l'ensemble du territoire tunisien. Le mouvement concerne les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis touristiques, les véhicules de transport interurbain (louages) ainsi que le transport rural, et se poursuit de 5h à 21h.

Le premier vice-président de la Chambre nationale du transport relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Moez Slami, a affirmé que ce mouvement est « irréversible » tant que le ministère du Transport n'aura pas honoré les engagements pris envers la profession, notamment en ce qui concerne la révision des tarifs.

Cette mobilisation intervient alors que la Fédération générale du transport de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, dimanche, ses adhérents exerçant dans le secteur du transport non régulier (transport rural, louages, taxis collectifs et taxis individuels) à ne pas participer à cette grève.

Dans un communiqué, la fédération syndicale a estimé que « la défense des droits et des acquis des travailleurs du secteur passe par l'unité de l'organisation syndicale, le respect des décisions de ses structures légitimes et l'attachement à des pratiques syndicales responsables ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce mot d'ordre contradictoire illustre les divergences entre les représentants patronaux et la centrale syndicale sur les modalités de défense des revendications du secteur, alors que les usagers font face à d'importantes perturbations des services de transport dans plusieurs régions du pays.