Tunisie: Communication - Le ministère des Affaires sociales fait de la réticence !

Pour quelles raisons le service de la communication relevant du ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'étranger fait-il preuve de réticence quant à son devoir de passer l'information ? On s'interroge sur les raisons puisqu'il faut bien qu'il y ait une explication ou une justification de ce comportement, surtout que les services de presse, relevant des ministères et des institutions de l'Etat savent pertinemment que leur principale mission consiste à donner l'information !

Parmi les thèmes sur lesquels nous avions l'intention de consacrer un article publiable sur nos colonnes figure le programme estival consacré aux séniors pris en charge par les maisons de retraite relevant de l'Etat. L'idée étant , d'abord, de faire part de ce programme dans le but d'inciter les établissements similaires, relevant du secteur privé de faire de même mais aussi de mettre en lumière l'un des créneaux fondamentaux au bien-être des personnes âgées que sont les loisirs, surtout dans une société où les plus de soixante-cinq ans sont de plus en plus nombreux...

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors a été clair : toute activité qui s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le ministère et l'Utss doit être communiquée par cette dernière et non par le ministère de la Famille.

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Nous avions contacté la responsable de la communication du ministère des Affaires sociales -- soit le ministère de tutelle -- qui n'a pas décroché. Néanmoins, un autre responsable de la communication nous a appelés, dans l'immédiat, pour prendre connaissance de l'objet de notre appel ! Dès qu'il sut notre requête, il nous lance la fameuse phrase : « Ce volet relève du ministère de la Famille ». Et suite à notre précision sur la réponse du ministère de la famille, il nous comble avec une autre précision : « Non ! Ils veulent jeter la balle dans notre camp » !

Pour mieux éclairer la situation, nous lui avions souligné que le dossier relève de l'Utss, laquelle relève du ministère des Affaires sociales et que nous demandions juste qu'il nous mette en contact avec le responsable chargé du dossier à l'Utss, sinon le responsable de la communication à l'Union. Là encore, notre demande demeure sans suite favorable : « Je n'ai pas de contacts à vous donner, je ne suis pas au bureau » !

Face à tant de dissuasion implicite, nous lui annoncions notre intention de renoncer au sujet. Et contre toute attente, le responsable de la communication au sein du ministère des Affaires sociales nous lance, sur un ton soulagé. « Oui, justement, c'est mieux » !

Ce qui est décevant, incompréhensible, voire absurde même, c'est que la requête n'a rien d'incidieux ! Ce n'est pas une enquête qui risque de dévoiler la cuisine interne de l'institution et encore moins de lever le voile sur un dossier confidentiel !