Tunisie: Après 40 heures de combat, les flammes enfin vaincues à Zaghouan

Après plus de quarante heures d'intervention ininterrompue, les unités de la Protection civile sont parvenues, lundi 13 juillet à l'aube, à maîtriser l'incendie qui ravageait depuis samedi soir le mont Echahma, situé dans la région de Bir Halima, relevant de la délégation de Zaghouan. Si le feu est désormais sous contrôle, les opérations de refroidissement et de surveillance se poursuivent afin d'écarter tout risque de reprise.

Selon un communiqué publié par le gouvernorat de Zaghouan, cette opération de grande envergure a mobilisé la Protection civile, la Direction générale des forêts, les membres de la commission régionale de prévention des catastrophes, de lutte contre celles-ci et d'organisation des secours, avec l'appui des unités de l'Armée de l'air.

Une mobilisation terrestre et aérienne d'envergure

Pour venir à bout des flammes, les secours ont déployé un important dispositif. Treize camions d'incendie de la Protection civile ont été mobilisés, renforcés par dix autres véhicules et équipements mis à disposition par la Direction générale des forêts, l'unité spécialisée de la Protection civile de Naassen, l'École nationale de la Protection civile ainsi que le Centre de protection des forêts de Radès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les commissions régionales de prévention des catastrophes des gouvernorats de Siliana, Ben Arous, Sousse et Kairouan ont également apporté leur soutien à l'opération.

Au total, près de 150 officiers et agents issus des différents corps d'intervention se sont relayés sans interruption durant toute la durée des opérations.

L'intervention terrestre a été appuyée par d'importants moyens aériens. Des hélicoptères et des avions C-130 de l'Armée de l'air, spécialement équipés pour la lutte contre les incendies, ont effectué plusieurs rotations, contribuant de manière décisive à circonscrire les flammes et à empêcher leur propagation.

D'importants dégâts forestiers

Si aucune victime ni aucun dégât aux habitations n'ont été signalés, l'incendie a néanmoins détruit d'importantes superficies du couvert forestier. Les flammes ont principalement touché des forêts de pins d'Alep et des peuplements de chêne-liège, ainsi que plusieurs arbres situés dans les exploitations agricoles limitrophes.

Par mesure de précaution, plusieurs camions de lutte contre les incendies avaient été positionnés à proximité des habitations bordant la forêt afin de garantir une intervention rapide en cas d'extension du sinistre. Des pare-feux ont également été aménagés autour des principaux foyers pour contenir l'avancée des flammes.

Le gouverneur de Zaghouan, Karim Barnji, a indiqué que les équipes resteront mobilisées jusqu'à l'extinction complète de tous les foyers résiduels. Il a également annoncé le lancement d'une évaluation exhaustive des dégâts et la mise en oeuvre de mesures préventives destinées à limiter le risque de nouveaux incendies.

À l'heure où les températures élevées favorisent la multiplication des feux de forêt, les autorités appellent les citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter scrupuleusement les consignes de prévention afin de préserver le patrimoine forestier national.