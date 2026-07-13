Tunisie: Les routes tunisiennes toujours plus meurtrières en 2026

Le nombre de personnes tuées dans les accidents de la route en Tunisie a augmenté de 10,28% depuis le début de l'année, malgré une baisse du nombre total d'accidents, selon des statistiques publiées dimanche par l'Observatoire national de la sécurité routière.

Au total, 665 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation entre le 1er janvier et le 11 juillet 2026, contre 603 durant la même période de 2025.

En revanche, le nombre d'accidents a reculé de 19,08%, passant de 2.951 à 2.388 sur un an.

Le nombre de blessés a également diminué de 18,69%, avec 3.119 blessés recensés jusqu'au 11 juillet, contre 3.836 un an auparavant.

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L'inattention demeure la principale cause des accidents, à l'origine de 28,48% des sinistres, devant l'excès de vitesse, responsable de 339 accidents, soit 22,57% du total.

S'agissant des accidents mortels, la vitesse excessive reste le premier facteur de décès, avec 257 morts et 751 blessés. L'inattention a, quant à elle, provoqué 98 décès et 776 blessés.

L'Observatoire précise que les données publiées, arrêtées au 11 juillet 2026, sont provisoires et font l'objet d'une mise à jour quotidienne en fonction des informations transmises par les sources officielles.

Il souligne également que le classement géographique des accidents et de leurs victimes repose uniquement sur le nombre de cas enregistrés, sans tenir compte des spécificités démographiques, économiques ou sociales des différentes régions.